La plataforma CIEs No Madrid ha denunciado el intento de suicidio de un interno en el centro de Aluche. Aseguran que los jóvenes se encuentran en un momento de "indefensión, desconocimiento y miedo" por una posible deportación, además de por la actual crisis sanitaria generada por la pandemia de coronavirus.

El colectivo ha lanzado un comunicado en el que ha criticado al Gobierno por "incumplir con la garantía del derecho a la integridad física, a la salud y a la vida, así como otros derechos de las personas internas, relacionados con el acceso a la información, traducción o la tutela judicial efectiva".

También reclaman que el Ejecutivo no recurra a estos centros, que son una "medida excepcional", de forma sistemática "para privar de libertad a las personas" que se encuentran en una situación tan vulnerable. "La situación de las personas internas en el CIE de Aluche es insostenible", detalla el escrito.

No se cumplen con las medidas contra el coronavirus

En el comunicado se muestran muy preocupados por las condiciones sanitarias del centro. Aseguran que los jóvenes internos "no son atendidos por el servicio sanitario del CIE cuando lo solicitan". Además, denuncian que este servicio esté "externalizado, a cargo de la empresa Clínica Madrid S.A.".

No se les realizan pruebas de detección de Covid-19

Asimismo, sostienen que no se cumplen con las medidas y protocolos de seguridad sanitaria, algo que provoca que los jóvenes estén en riesgo continuo debido a que mantienen estrecho contacto, sin apenas seguridad, con las diferentes personas que trabajan por turnos en el recinto. A ello se le suma la falta de pruebas de detección de coronavirus realizadas a los internos. Explican que solo les hicieron algunos test para conocer si estaban infectados cuando llegaron a Palma de Mallorca; sin embargo, no se ha realizado seguimiento de ninguno de ellos, ni siquiera de los que pudieron ser positivos. El joven que se ha intentado suicidar ha asegurado que no se le ha hecho ninguna prueba antes ni después de estar en el hospital.

Finalmente, la plataforma ha concluido el comunicado con una serie de demandas. Entre ellas, el fin de las deportaciones, animando a los profesionales sanitarios a sumarse a esta reivindicación. También condenan que las instituciones recurran a estos centros, sobre todo, en tiempos de pandemia. Y exigen "la inmediata puesta en libertad de todas las personas del CIE de Aluche" y del resto de centros de España, así como el cierre definitivo de todos ellos.