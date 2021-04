El Ministerio de Sanidad ha anunciado que ha comenzado el proceso de implantación del "certificado verde digital" y prevé que esté operativo para usarse en junio.

"Será un certificado sencillo e interoperable, será gratuito y universal, como las vacunas", ha comunicado Alfredo González, secretario general de Salud Digital. Este documento, en código QR, certificará tres cosas: podrá acreditarse que la persona ha recibido la vacuna, que ha recibido un resultado negativo de una prueba y certifica que la persona se recuperó de la enfermedad.

Dicho esto, el secretario general de Salud Digital ha informado de que este certificado va a respetar la protección de datos y la privacidad de las personas y ha adelantado que se espera ampliarlo a terceros países, al margen de la Unión Europea, y en coherencia con proyectos similares que están realizando otras entidades como, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Además, han aclarado que el certificado "no limita la movilidad a quien no lo posea" y que no es un requisito para viajar, es un certificado que permite la movilidad.

"El certificado está pensado para no ser discriminatorio, por lo que no sólo certifica que una persona se ha vacunado, sino acreditar otras circunstancias para impulsar la normalidad como haberse vacunado, estar en posesión de una prueba diagnóstica negativa o haber pasado la enfermedad", ha zanjado González.



En este sentido, han señalado desde Sanidad que España va a poder recibir a más gente con "más seguridad", retomando la actividad económica a la vez que "protegemos la salud".

"Facilita la movilidad de los ciudadanos de la UE con seguridad, garantiza que esa persona no está infectada con la covid-19 y que es segura su llegada a España", ha añadido González.

El certificado digital se encuentra ahora en fase de negociación en el Parlamento Europeo. Aunque los Veintisiete acordaron este miércoles que el certificado para viajeros inmunizados que la UE quiere tener listo a finales de junio no sea en ningún caso una "precondición" para la libre circulación de los europeos.

Esta es una de las modificaciones consensuadas por los embajadores de los Estados miembros con respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario, para reforzar la idea ya apuntada por Bruselas de que no se trata de un "documento de viaje" que sirva para abrir fronteras, sino de un documento médico.