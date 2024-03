Chollos PortAventura: 7 formas de ahorrar en tu visita

PortAventura, el famoso parque de atracciones ubicado en la soleada costa de Tarragona, es el destino ideal para aquellos que buscan vivir aventuras inolvidables. Sin embargo, planificar un viaje a PortAventura puede ser abrumador, especialmente cuando se trata de encontrar las mejores ofertas y evitar las multitudes. Es por eso que estamos aquí para ayudarte.



En este artículo, te contaremos una serie de consejos prácticos y estrategias inteligentes para ahorrar dinero y maximizar tu tiempo en el parque. Desde descubrir ofertas imperdibles en las entradas hasta sugerencias para disfrutar de experiencias cercanas al parque temático, así como consejos para reservar hoteles y alquilar coches al mejor precio, tenemos todo cubierto.



Entender cuál es el mejor momento para visitar PortAventura es crucial para evitar las largas filas y disfrutar al máximo de todas las atracciones. Además, conocer las mejores ofertas y descuentos disponibles te permitirá disfrutar de esta experiencia emocionante sin vaciar tu cartera.



Prepárate para descubrir cómo hacer de tu próxima visita a PortAventura una experiencia inolvidable. Sigue leyendo para descubrir todos nuestros consejos y trucos para convertir tu aventura en el parque temático en un verdadero chollo.



Ahorra en tus entradas para PortAventura

PortAventura World, ubicado en la soleada Costa Dorada de España, es el destino ideal para unas vacaciones llenas de diversión y emoción. Con parques temáticos emocionantes y un sinfín de atracciones, ofrece entretenimiento para todas las edades en un entorno de clima perfecto y una exquisita gastronomía.



Para aprovechar al máximo tu visita a PortAventura, es esencial encontrar las mejores ofertas en entradas. Tiqets es el sitio ideal para ello, ofreciendo entradas a precios competitivos y sin colas, garantizando una experiencia sin complicaciones desde el momento en que llegas al parque.



Con Tiqets, puedes ahorrar hasta un 8% al comprar las entradas para PortAventura Park + Ferrari Land, con precios a partir de los 59 euros. Esta oferta incluye acceso sin colas a Ferrari Land y al parque PortAventura, con la opción de elegir entre 1, 2 o 3 días de diversión. Asimismo, tendrás acceso a una variedad de espectáculos temáticos para completar tu experiencia. Además, no te pierdas nuestro cupón promocional Tiqets exclusivo de Público, con el cual podrás conseguir un 6% menos en las entradas.



Consejo para encontrar alojamiento cerca de PortAventura

Planificar una visita a PortAventura implica tomar decisiones estratégicas, y una de las más importantes es dónde alojarse. Encontrar un lugar cómodo y asequible puede marcar la diferencia entre una experiencia memorable y una llena de complicaciones. Afortunadamente, con la amplia variedad de opciones disponibles, reservar alojamiento cerca del parque temático es más fácil que nunca.



Una excelente manera de garantizar una estancia perfecta es a través de Booking. Esta plataforma no solo ofrece una amplia selección de hoteles en la zona, sino también la posibilidad de comparar precios y encontrar las mejores ofertas.



Entre las opciones destacadas de Booking se encuentran:



SALOU 4 YOU Apartamentos: Ubicado en Salou, a solo unos kilómetros del parque, SALOU 4 YOU Apartamentos ofrece una opción económica y conveniente para tu estancia. A solo 4 minutos a pie de la Playa de la Pineda y a 2,1 km de Cala Crancs, este alojamiento cuenta con wifi gratis, aire acondicionado y acceso a un jardín con piscina al aire libre. Además, dispone de estacionamiento privado y una variedad de comodidades, incluyendo TV de pantalla plana, cocina equipada y zona de juegos infantil.



PortAventura Hotel Colorado Creek: Vive la fiebre del oro estadounidense en el PortAventura Hotel Colorado Creek. Inspirado en la época de la conquista del oeste, este hotel te transporta a una era de aventuras y descubrimientos. Con una ubicación privilegiada a solo 0,5 km de PortAventura, ofrece acceso gratuito al parque y un día de acceso a Ferrari Land por persona.



PortAventura Hotel Gold River: Embárcate en una aventura en el PortAventura Hotel Gold River, ambientado en el salvaje oeste americano. Situado a una hora en coche de Barcelona, este hotel ofrece acceso gratuito al parque y un día de acceso a Ferrari Land por persona. Además, disfruta de sus tres piscinas estilo río, programas de entretenimiento y una variedad de opciones gastronómicas para todos los gustos.



Además de estas opciones dentro del parque, Booking también ofrece alternativas cercanas para todos los presupuestos. Recuerda comparar precios y comodidades para encontrar la mejor opción que se ajuste a tus necesidades. De igual manera, no te pierdas del código promocional Booking del 10% de descuento en alojamiento, el cual podrás obtener al hacerte parte del programa de fidelización Genius.



Por otro lado, Lastminute también es una excelente opción si buscas un paquete de entradas a PortAventura + Hotel. Aquí te dejamos una recomendación:



A partir de tan solo 128 euros por noche, con las entradas ya incluidas, no te pierdas la oferta del paquete Hotel Roulette, donde tendrás la oportunidad de hospedarte en uno de los siguientes hoteles: Hotel Caribe, Hotel El Paso, Hotel PortAventura y Hotel Gold River. Con esta promoción, recibirás un correo electrónico con la confirmación del nombre del hotel un día antes de tu llegada, a partir de las 14:00 horas.



Una vez en el hotel, podrás disfrutar plenamente de sus instalaciones, como sus piscinas, y acceder a las seis áreas de atracciones y espectáculos sin necesidad de salir. La reserva incluye acceso ilimitado al Parque de PortAventura durante toda tu estancia, incluyendo los días de llegada y salida (consulta los horarios y calendario). Además, cada persona tendrá acceso gratuito a Ferrari Land por un día, con la opción de elegir cualquier día durante la estancia (las entradas se recogen en la recepción del hotel).



Además, no te pierdas nuestro cupón Lastminute con el que podrás ahorrar 30 € en tu reserva de hotel en PortAventura.



Descubre más allá de PortAventura: Experiencias únicas en Tarragona

Explorar más allá de las emocionantes atracciones de PortAventura puede agregar un toque extra de aventura y relajación a tu viaje. Además de disfrutar del parque temático, reserva tiempo para descubrir otras experiencias únicas en la encantadora zona de Tarragona, España.



Con Smartbox, tu escapada a PortAventura puede ser aún más emocionante. Esta plataforma ofrece una amplia gama de actividades para complementar tu visita al parque temático. Aquí destacamos algunas opciones:



Clase de Kitesurf en Tarragona (por 39,90 euros): Sumérgete en el apasionante mundo del kitesurf con una clase de 2 horas en Tarragona. Esta experiencia te brindará las habilidades necesarias para dominar este deporte acuático emocionante. Desde sentir la velocidad hasta deslizarte sobre las olas, esta clase te proporcionará una experiencia única y memorable.



Acceso al Aquum Spa & Wellness en Tarragona (por 29 euros): Después de un día lleno de diversión en PortAventura, relájate y recarga energías en el Aquum Spa & Wellness. Disfruta de 3 horas de tranquilidad y bienestar en este centro de relajación, equipado con una variedad de instalaciones que te ayudarán a rejuvenecer y revitalizarte.



Estas experiencias adicionales te permitirán aprovechar al máximo tu tiempo en la zona, agregando momentos inolvidables y relajantes a tu aventura en PortAventura. Además, aprovecha el cupón descuento Smartbox exclusivo de Público, del 16% en productos de la web.



Alquila un coche para tu visita a PortAventura

Explorar la Costa Dorada y sus alrededores durante tu visita a PortAventura es una excelente manera de aprovechar al máximo tu viaje. Alquilar un coche te brinda la libertad de explorar la región a tu propio ritmo, desde las encantadoras ciudades costeras hasta los pintorescos paisajes mediterráneos.



Goldcar, la compañía oficial de alquiler de coches de PortAventura, ofrece una opción conveniente y económica para aquellos que desean moverse con facilidad durante su estancia. Con una flota diversa y más de 50,000 vehículos disponibles, encontrarás el coche perfecto para tus necesidades y presupuesto. Además, PortAventura dispone de una amplia zona de aparcamiento por 12 euros al día, fácil de acceso y cerca de las ciudades costeras de Salou y Tarragona.



Aplica el código descuento Goldcar para obtener un 10% de descuento en el Pack Key'n Go al reservar a través de su sitio web. Con esta oferta, tendrás acceso a los últimos modelos de coches al mejor precio, brindándote la flexibilidad para explorar todo lo que la región tiene para ofrecer sin preocupaciones.



No te pierdas la oportunidad de descubrir los encantos de la Costa Dorada y más allá con Goldcar. Reserva tu coche de alquiler hoy mismo y prepárate para una aventura inolvidable en PortAventura.



Interior coche. — Fuente: Pexels

Mejor época del año y día de la semana para visitar PortAventura

La elección del momento adecuado para visitar PortAventura puede marcar la diferencia en tu experiencia y en tu bolsillo. ¿Cuál es la mejor época del año y el mejor día de la semana para aprovechar al máximo este parque de atracciones?



En general, los meses de primavera y otoño suelen ser ideales debido a las temperaturas más suaves y a la menor afluencia de visitantes en comparación con los meses de verano. Durante la primavera, especialmente en abril y mayo, podrás evitar las multitudes de turistas y disfrutar de un clima agradable para explorar todas las atracciones sin largas esperas en las colas.



En cuanto al día de la semana, los martes, miércoles y jueves suelen ser los mejores días para visitar PortAventura, ya que son menos concurridos que los fines de semana. Evitar los días festivos y los puentes también puede ayudarte a disfrutar de un parque menos abarrotado.



Planificar tu visita en una época y día menos concurridos no solo te permitirá disfrutar más de las atracciones, sino que también te ayudará a ahorrar tiempo y dinero, ya que es más probable que encuentres ofertas en entradas y alojamiento durante los periodos de menor demanda.



Comprueba las opciones de parking

Si planeas llegar a PortAventura en coche, es fundamental que investigues las opciones de estacionamiento disponibles. Si bien el parque cuenta con un parking oficial que cuesta 12 euros, es posible que encuentres opciones más económicas en parkings cercanos. Compara los precios y servicios ofrecidos por diferentes estacionamientos para encontrar la mejor opción que se adapte a tu presupuesto y necesidades.



Recuerda también verificar si existen ofertas especiales o descuentos por reservar con antelación. Aprovechar estas alternativas puede ayudarte a ahorrar dinero durante tu visita y evitar sorpresas desagradables al momento de pagar el estacionamiento. Es importante tener en cuenta la ubicación de los parkings alternativos y la distancia a pie hasta la entrada del parque para garantizar una experiencia cómoda y sin contratiempos. Con un poco de planificación previa, podrás disfrutar de tu día en PortAventura sin preocupaciones y maximizar tu presupuesto de viaje.



Consejo para ahorrar en comida en PortAventura

En PortAventura World, aunque no se permite el ingreso con bebida o comida desde el exterior, encontrarás una amplia gama de opciones gastronómicas para satisfacer todos los gustos y presupuestos. Desde restaurantes de alta calidad hasta opciones de comida rápida, el parque ofrece una variedad de alternativas para disfrutar durante tu visita.



Para maximizar tu experiencia culinaria y ahorrar dinero, aquí te ofrecemos algunos consejos prácticos:



Reserva con antelación: Si planeas disfrutar de una experiencia gastronómica especial en uno de los restaurantes temáticos del parque, es recomendable reservar con anticipación. Esto te permitirá asegurar tu lugar y, en algunos casos, aprovechar ofertas especiales o promociones por reserva anticipada.



Aprovecha los menús del día: Muchos de los restaurantes en PortAventura ofrecen opciones de menú del día a precios asequibles. Estos menús suelen incluir platos variados y equilibrados a un precio más económico que si eliges opciones a la carta. Optar por los menús del día te permitirá ahorrar dinero sin sacrificar la calidad de la comida.



Siguiendo estos consejos, podrás disfrutar de una experiencia gastronómica memorable en PortAventura sin exceder tu presupuesto.



Importante: La información sobre precios y promociones proporcionadas en este artículo se basa en datos actualizados hasta el 20 de marzo de 2024. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que estas tarifas y ofertas pueden haber variado desde entonces. Se recomienda verificar la información actualizada antes de efectuar cualquier compra o reserva.