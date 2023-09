Las claves para integrarse en un equipo según Pau Gasol

Pocas presentaciones necesita uno de los mejores deportistas españoles de la historia como es Pau Gasol. Lo ha ganado casi todo en el mundo del baloncesto en sus 20 años de carrera, 18 de ellos en la poderosa NBA, la mejor liga del mundo y es el primer español en el Salón de la Fama de la NBA. Ahora, una vez retirado, Pau ejerce como miembro del Comité Olímpico Internacional, además de haber fundado y presidir la Gasol Foundation y la Gasol16 Ventures por una clara vocación de filantrópica.



El exbaloncestista barcelonés nos habla de las claves para integrarse en un equipo, en un grupo y considera que desde el compañerismo y el respeto mutuo, podemos alcanzar metas comunes que nos ayudan a avanzar y refuerzan nuestra autoestima. Para integrarse en un grupo de trabajo se debe asumir en primer lugar que todo forma parte de "un esfuerzo colectivo".



Por eso Pau considera "muy positivo percibir un ambiente de bienvenida, un grupo de personas que te arropa", ya que "eso hace que nos sintamos reconocidos y apreciados". Eso sí, no todas las personas son iguales e integrar en grupos a personas con diferentes personalidades no siempre resulta fácil y hay que poner de nuestra parte.



Ganarse el respeto

"Nosotros, por nuestra parte, tenemos que ser capaces de demostrar, poco a poco, que podemos ser esa figura con la que el equipo puede contar. Esta es una forma de definir compañerismo, saber cuándo dar un paso adelante, un paso atrás y cuándo un compañero merece esa visibilidad", asegura Pau, que también explica cómo llegar a un nuevo equipo y ser respetado.



Ganarse el respeto laboral, deportivo y profesional no es algo que suceda de forma espontánea, sino que requiere de un trabajo personal muy importante y hay una clave esencial: ser proactivo y preguntar cuando tienes dudas o necesitas un apoyo para llevar a cabo un proyecto refleja humildad, y viene muy de la mano con el compañerismo en el deporte: "Cuando he cambiado de equipo he observado y me he preguntado: ¿qué es lo que este equipo necesita?".



Cohesión grupal

Pau Gasol le da suma importancia a escuchar, a replantearte las ideas y a observar para conseguir respuestas que ayuden a la cohesión grupal, ya que, partiendo de ahí, podemos descubrir necesidades del equipo para poder cubrirlas con nuestro trabajo. Para lograrlo es igualmente fundamental el compañerismo, que para Pau "se basa en la comunicación y en el respeto mutuo", puesto que "la relación con las personas es indispensable, y dirigirte o saludar a todo el mundo, sea cual sea su labor, su rol y su peso en el equipo, crea cohesión grupal, genera un ambiente más productivo donde todo el mundo se siente parte del grupo y nos recuerda a la cooperación en el deporte, donde todos son relevantes y apoyan a un fin común".



El ganador de dos anillos de la NBA cree que además hay que ser capaces de "identificar y marcar bien los roles de cada miembro del equipo y fomentar que cada uno lo haga lo mejor posible", ya que así "cada uno tiene muy clara su función". Por esta razón destaca también la figura del entrenador del equipo, que considera "clave para hacer partícipe a todo el personal, sea cual sea su puesto". Todos los roles hacen posible "alcanzar las metas establecidas y los logros del colectivo no podrían darse sin cada uno de esos engranajes".



El papel de los líderes

Pau Gasol.

Pau Gasol es un líder, un líder respetado. Lo ha sido siempre en los equipos en los que ha jugado y también en la selección española. Y el papel de un buen líder pasa, a su juicio, por ayudar a los que se integran de nuevas al equipo: "Que los líderes del equipo te reciban de una manera especial y te integren refuerza la cohesión grupal y ayuda a la productividad del equipo". Pau ve muy importante hacer sentir relevante a la persona que entra en un grupo para recordarle su valor tanto a él como al equipo. En este sentido, el exjugador nos habla de la relación con su amigo y antiguo compañero de Los Ángeles Lakers Kobe Bryant, tristemente fallecido en un accidente de helicóptero, quien representaba la figura del líder perfecto.



Cuando Pau llegó a Los Ángeles Lakers, Kobe le recibió emocionado y le marcó la meta de conseguir el anillo e ir a por todas. Fue una hoja de ruta para Pau y le hizo sentirse reconocido y valorado. A partir de ahí, ambos forjaron una gran amistad que, aunque Kobe Bryant ya no esté, perdurará para siempre. Kobe tenía todas las cualidades de un buen líder y era capaz de "conectar con las personas y hacerles sentir que son parte de ese momento". También es un gran líder Pau Gasol y lo achaca al "respeto y la humildad que, en su caso, "son cosas que mis padres me inculcaron de pequeño".



"Esto no va de ti ni de mí, va de nosotros"

Ser capaz de comunicar bien, de empatizar y saber sacar lo mejor de cada persona es otro de los puntos fuertes en que apoyarse y, en definitiva, el "espíritu de compañerismo", es otra de las cualidades de un buen líder.



Pau apunta que "el éxito colectivo repercute a todo el equipo y cuando somos campeones, lo somos todos". De ahí lo trascendente de entender la importancia y el valor que tienen todos los integrantes del grupo, reforzando los roles menos visibles, ya que "esto no va de ti ni de mí, va de nosotros", asegura el deportista, que además recalca: "Cuantos más seamos remando juntos, más conseguiremos y más lejos llegaremos".



