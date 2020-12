La pandemia continúa agravando la situación de familias vulnerables y dificulta su acceso a las necesidades básicas. Una situación que ha llevado a miles de personas a guardar sitio en las colas de comedores y despensas sociales.

En vísperas de Navidad, CaixaBank y Fundación "la Caixa", en colaboración con la ONG Cesal y el Ayuntamiento de Madrid, se han marcado el objetivo de repartir 20.000 menús navideños para la cena de Nochebuena a los usuarios de los 45 comedores sociales que integran el proyecto Comedores con alma en la Comunidad de Madrid.

Debido a la crisis sociosanitaria provocada por la covid estos comedores pasaron en pocas semanas a cuadruplicar el número de usuarios a los que atendían a diario, bien haciendo entrega de los menús en los propios comedores o a través de repartos de comida. En 2019 el número de beneficiarios diarios era de aproximadamente 5.800 personas y tras la pandemia se estima que el número ha ascendido a más de 20.000 personas diarias.

Este programa es una iniciativa que nace en el año 2014 con una doble finalidad, destaca la entidad. Por un lado, ofrecer ayudas económicas a los comedores sociales y, por otro, convertirse en un espacio de encuentro y colaboración para estos comedores.

"El reto es estar en tiempo y forma pero también que no se perciba solo como una comida, sino que vean que ha habido atención y otras personas que están pensando en ayudar. Hemos intentado hacer una caja con decoración navideña y una cena digna de estas fiestas con su primero, segundo y postre especial", sostiene director territorial centro de CaixaBank, Rafael Herrero.

Así, llevan una cocina popular adaptada a todos los comensales con un menú de tres platos: ensaladilla de mariscos con un toque de cítricos, pollo en pepitoria trufada con verduritas y turrón en texturas.

Menú de la cena de Nochebuena de 'Comedores con alma'. — Caixabank

Cocineros de la ONG Cesal, una entidad social que tiene como objetivo la integración sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión a través de la formación en hostelería, llevan elaborando durante una semana 60.000 platos para las personas que acuden diariamente a estos comedores sociales.

Uno de esos jóvenes, que colabora en la elaboración del menú desde el 16 de diciembre, es Mohad. "Me gusta ayudar a la gente. Aquí hay muchas personas que me hacen sentir que estoy en una familia grande, ahora que no tengo mi familia aquí", explica el voluntario.



Como él, alrededor de 70 voluntarios de la de la Escuela de Hostelería de CESAL y la entidad bancaria han trabajado en los fogones de El Mirador de Cuatro Vientos junto a Chema de Isidro, formador de la ONG CESAL y fundador de Gastronomía Solidaria.

Han trabajado repartidos en tareas de montaje, cocina, pastelería y almacén cumpliendo con todas las medidas de seguridad de la covid en turnos de mañana y de tarde. "Una cadena magnífica y solidaria donde cada uno tiene su función", asegura de Isidro.