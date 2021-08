La Comunidad de Madrid deja a la Atención Primaria sin apósitos para curar a los pacientes porque desde agosto del 2019 carece de un contrato de adquisición vigente. Los centros de salud ya han agotado las existencias que quedaban en los almacenes. El personal sanitario pide una solución inmediata ante una situación "insostenible".



Los profesionales detallan que la Consejería de Sanidad lleva dos años sin firmar un contrato de adjudicación y no entienden por qué no se ha solucionado antes. "No se entiende que estemos curando con gasas cuando estamos perjudicando así al paciente, a la herida y a su evolución", se quejan.

Desde la Consejería de Sanidad explica a la Cadena Ser que el nuevo contrato para la compra de apósitos está "en fase de adjudicación" y en "un par de meses el suministro estará normalizado". Además detallan que la medida de prescribir a los pacientes el material es temporal.

Quejas de los sanitarios

Según declaraciones recogidas por la Cadena Ser, Pilar San José, enfermera del Servicio de Atención Rural, tilda de "sin sentido" que los usuarios tengan que adquirir los apósitos en las farmacias con copago cuando antes era un servicio de los centros de salud. Se trata de proceso que se demora en el tiempo porque las enfermeras tienen que enviar a los pacientes a un médico para la prescripción de la receta."Una pérdida de tiempo", explica Rosa Honorato, enfermera del centro de salud de Fátima.



La situación ha llegado hasta tal punto que algunas enfermeras han llegado a pedir a los usuarios los apósitos que les sobraran para poder utilizarlos en otras consultas."Estos apósitos son muy caros aunque la Seguridad Social cubra un porcentaje, entonces lo que yo hago es pedirle el material que le sobra a algún paciente para otros pacientes", lamenta Blanca.



Se trata de un material muy importante para la cura de úlceras, heridas y otros daños dermatológicos y representan el 95% del producto utilizado para curar. Los apósitos tienen la funcionalidad de estar húmedos, lo que facilita la cicatrización. Esta carencia material se extiende a los centros de salud, a los SAR y al Servicio de Atención Rural.

"En muchas ocasiones tenemos que curar con material de cura seca, con lo cual la evolución de las heridas es peor y el resultado, tanto estético como funcional, también es peor", explica San José.