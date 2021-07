Una concentración en Pamplona recuerda a Nagore Laffage cuando se cumplen 13 años de su asesinato

Una concentración ha recordado este miércoles, 7 de julio, en Pamplona a Nagore Laffage cuando se cumplen 13 años de su asesinato en los Sanfermines de 2008.

La movilización, convocada por Lunes Lilas, ha tenido lugar en la plaza del Vínculo de Pamplona. Los asistentes, entre los que se encontraba Asun Casasola, madre de la joven, así como representantes políticos de las diferentes formaciones del Ayuntamiento de Pamplona y el Parlamento foral, se han colocado alrededor de una fotografía de Nagore Laffage. También se han desplegado dos pancartas con los mensajes 'Por tu ausencia Nagore' y 'Nagore no te olvidamos'.

Frente a la imagen de la joven se ha bailado un aurresku y se ha realizado una ofrenda floral, terminando el acto con el sonido de la txalaparta.

En el acto ha intervenido Tere Sáez, de Lunes Lilas, quien ha exigido "justicia reparadora y no patriarcal" y ha afirmado que "para la mayoría de la ciudadanía de Pamplona Nagore fue asesinada". "Fue un asesinato, porque el alcohol no exime los comportamientos machistas y ser rico jamás debería ser un atenuante", ha remarcado.

Igualmente, ha rechazado los discursos que "niegan" la violencia machista y ha asegurado que "esos que hoy dicen que hoy dicen que no hay violencia machista estarían diciendo que Nagore no fue asesinada por ese motivo".

La representante de Lunes Lilas ha reivindicado "el derecho de las mujeres a decidir y poder decir no, a poder disfrutar en igualdad de todos los espacios y ámbito de la vida". Al respecto, ha reconocido "avances y cambios desde hace 13 años", ha celebrado que "por fin ha pasado el primer trámite la ley del 'sólo el sí es sí'" y ha pedido que se escuchen "todas las voces para poderla incluso mejorar en este proceso". "Navarra ha pujado por esta ley con muchas manifestaciones y concentraciones desde el año 2008", ha subrayado.

A su vez, ha considerado "urgente" que "se revisen los protocolos de actuación ante las violencias machistas, se agilice la Ley de Libertad Sexual" y ha reclamado la creación "rápidamente" en Navarra de un centro de atención 24 horas a la violencia sexual en Navarra que se llame "sí o sí" Nagore Laffage.

Sáez ha lamentado que este año está siendo "muy duro" con "43 feminicidios", contando a la mujer que este miércoles ha sido apuñalada por su cuñado en Murchante. Y ha criticado que la pandemia "ha evidenciado aún más las situaciones de discriminación de las mujeres".

En este sentido, ha expresado su apoyo a "las miles que lo sufren y denuncian, o no" y ha manifestado que "las han asesinado, golpeado, violado, acosado, maltratado, por el mero hecho de ser mujeres, niñas o niños; es decir por tener una consideración de objeto, de algo menor, inferior, propiedad particular, que no tiene derecho a decir ni decidir sobre su vida". Bajo este mismo criterio, ha remarcado, "se está asesinando a otros compañeros como Samuel en A Coruña, también por la homofobia".

"Esta violencia contra las mujeres y hacia todas las personas que se salen de la norma es el cruel y trágico reflejo de una enfermedad que nos destruye como sociedad; una sociedad heteropatriarcal que no deja crecer libremente a las personas, independientemente que sean mujeres, hombres o lo que se sientan", ha censurado. Y ha subrayado que "para acabar con ella sólo existe una vacuna: la igualdad y el feminismo".