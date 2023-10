Controles policiales selectivos en la protesta frente a la Embajada de Israel en Madrid

La concentración de este miércoles frente a la Embajada de Israel en Madrid en apoyo al pueblo palestino ha contado con controles policiales discriminatorios en las inmediaciones donde se producía la manifestación.



Una fuerte presencia policial, que, según denuncian los allí presentes, ha actuado de manera racista. Los agentes han procedido a identificar a los asistentes a la concentración pero parando sobre todo a aquellas personas racializadas.

El despliegue de la Policía Nacional comenzaba en los metros cercanos al lugar, como el de República Argentina, donde se ubicaba un amplio operativo. "Vimos los controles al llegar sobre las 18.00 horas en la plaza de República Argentina. Cuando cruzamos con nuestro grupo no nos han dicho nada (todos somos blancos) y hemos podidos avanzar, pero gente que salía del metro con elementos identificativos, como banderas o pañuelos palestinos, que pudieran ir a la manifestación o las personas racializadas sí eran paradas y registradas, pidiéndoles la documentación", explica L.E.N, quien ha pedido mantener su anonimato, en declaraciones a Público.

Al acercarse al centro de la concentración, cerca de la Embajada israelí, los controles policiales se intensificaban. Para llegar al lugar los manifestantes debían pasar por la zona acordonada por la Policía Nacional. "Si no ibas a la concentración te desplazaban a otra calle y si asistías te pedían la documentación y cacheos en función de si eras racializado o no, principalmente. Además tenían libretas donde anotaban los números de identificación de cada persona", relata L.E.N.

"Se trata de una forma de disuasión al derecho a la protesta de todo ciudadano. No hay ninguna justificación para que la Policía opere así, las principales víctimas de los cacheos eran aquellas personas que no son blancas y no solo les pedían la identificación, sino que les enseñasen todas sus pertenencias", denuncia Youssef M. Ouled.

En la concentración se manifestaron centenares de personas para condenar los crímenes de guerra en Gaza. Los manifestantes han leído un manifiesto escrito íntegramente en árabe y han denunciado los últimos bombardeos de Israel en la zona, especialmente en el ataque al Hospital Al Ahli, que cobró la vida de al menos 500 personas.