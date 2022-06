Las palabras de Fernando Simón han dado el pistoletazo de salida a los comentarios que generará la covid-19 en temporada estival: "Aunque en verano se dispararán los contagios, las consecuencias serán más leves", ha analizado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Con el debate de las cuartas dosis para mayores encima de la mesa como única medida para el futuro además de las mascarillas en transporte público, se avecina un verano en el que los contagios volverán a subir, como ya pasara por estas fechas en 2021. Además, tras varios meses de inoculaciones de las terceras dosis, los porcentajes han dejado de crecer y dan síntomas de haberse estancado. Aunque este contexto no tiene por qué significar un aumento de peligrosidad.

Mario Fontán, experto de Salud Pública y miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), normaliza las palabras de Simón: "La movilidad social y la actividad económica serán mayores que el verano pasado, así que podemos intuir un incremento de la transmisión. No hay que olvidar que aunque un incremento de la transmisión siempre te tiene que poner alerta, en esta última ola no han incrementado las hospitalizaciones de forma alarmante. En términos generales, el impacto ha sido leve a nivel asistencial, que era uno de los principales factores a la hora de implementar medidas", sostiene.

Julián Olalla, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiologia Clínica (SEIMC), también evita un mensaje preocupante: "La SARS-CoV-2 ha venido para quedarse, pero debe quedarse como enfermedad moderada, y omicron cumple ese papel. No ha surgido por ahora otra variante de preocupación que se sobreponga y sea más virulenta, todo lo contrario. Los linajes de omicron, hasta la fecha, son linajes que ganan en transmisión pero que son menos virulentos".



Y aunque los expertos no lo tildan de preocupante, confirman el estancamiento de la vacunación de las dosis de refuerzo. La gripalización de la covid-19 y la sintomatología leve de ómicron han cambiado el panorama y no hay tanta prisa por vacunarse.

"Claramente está estancada, sobre todo en población con menor riesgo. Lejos de que sea una preocupación, es recomendable vacunarse en un contexto de transmisión elevada a nivel mundial y nacional. Hay cosas leves de la covid-19 que pueden generar malestar en el individuo y su entorno. Es un mensaje que hay que comunicar", remarca Fontán.

La falta de datos diarios de contagios e incidencia acumulada es otra de las grandes diferencias respecto al verano de 2021. Ahora solo se hace seguimiento semanal a los mayores de 60 años, el grupo de población más vulnerable a la covid-19. Pero eso no significa que la enfermedad esté descontrolada o no se le haga seguimiento: "No es necesario saber todos los casos. Si en mayores de 65 años hay un aumento de contagios es probable que haya más transmisión en otros grupos de edad", apunta Fontán.

En origen, se aspiraba que la covid-19 fuera una enfermedad estacionaria que solo apareciera en invierno o en las épocas de frío. Visto que cada dos meses los casos aumentan, de momento ese escenario aún es lejano y ficticio, aunque los expertos también restan importancia a esta pretensión.

"Que la covid-19 fuera estacionaria era la intención y queríamos que fuera así por similutd con otros virus respiratorios. El coronavirus es ua realidad nueva y no está resultando estacional, así que aún no tenemos perspectiva para saber si va a serlo o no. A fecha de hoy no lo es. A día de hoy está relacionada a la sociablizacion, pero dentro de unos años no podemos afirmar qué será o qué no", zanja Julián Olalla.