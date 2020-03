261 contagiados y tres muertos. Una infección que afecta a una de cada 250.000 personas. Estas son las cifras del coronavirus en España a día de hoy. El estado actual sigue siendo de "contención", según el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Por esto aún no se han tomado medidas extraordinarias como el cierre de colegios, universidades o eventos públicos. Ni siquiera sobre grandes manifestaciones como la del 8M de este domingo o sobre fiestas como las Fallas. Las únicas restricciones tienen que ver con las competiciones deportivas con equipos de zonas de riesgo y la cancelación de los eventos en los que participen profesionales sanitarios.

El ministerio se reúne todas las mañanas en el Comité de Evaluación y Seguimiento del coronavirus. Posteriormente, comparece el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, detallando el escenario actual. En la rueda de prensa de este martes –conjunta de Illa y Simón– Sanidad confirmó que aún no se ha pasado al siguiente escenario, el de mitigación, que ya reconocería una transmisión masiva del virus.

Además, el ministerio recordó que es la autoridad competente para establecer los protocolos y las guías a seguir respecto a la epidemia. Illa solo avanzó que si hay que tomar medidas adicionales se propondrá que "sean compartidas por todos los países con situaciones similares. Por ejemplo, en materia de competiciones deportivas".

En cualquier caso, estas recomendaciones oficiales del ministerio de Sanidad se complementarán y coordinarán con las que tomen las comunidades autónomas para sus situaciones específicas. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid reforzó las medidas preventivas en los centros de mayores tras una decena de contagios en una residencia.

Recomendaciones del ministerio: protección individual

Las únicas medidas oficiales del ministerio de Sanidad son las genéricas de protección individual frente a enfermedades respiratorias: higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas), cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o un pañuelo desechable cuando se tose o estornude, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca y mantener una distancia de un metro aproximadamente con las personas que muestren signos de afección respiratoria.

El ministerio también avisa que la población general sana no necesita utilizar mascarillas. "Los profesionales sanitarios indicarán el uso de mascarillas en aquellas situaciones en las que se considere necesario en cada caso. Un uso inadecuado de mascarillas puede contribuir a un desabastecimiento de las mismas en aquellas situaciones para las que están indicadas", indican desde la guía de información. Tampoco hay precauciones especiales con los animales en España ni con los alimentos.



Sanidad no ve necesario parar el trabajo de las empresas

La descoordinación entre Trabajo y Sanidad levantó la alarma de las empresas. El ministerio de Yolanda Díaz publicó una guía para la actuación en el ámbito laboral en la que se recomienda que las empresas paren su trabajo si hay riesgo inminente de contagio. La patronal no tardó en criticar este documento y el Gobierno lanzó un comunicado avisando que la única autoridad para elaborar protocolos es Sanidad.

Sanidad no ve necesario que los empleados se vayan del trabajo si hay un contagiado

Sin embargo, la polémica ha intentado frenarse con las declaraciones de los dos ministros. Díaz afirmó que el cierre de las empresas es una "medida extrema" que está prevista en la ley de Prevención de Riesgos Laborales para "situaciones de muy elevado riesgo" y que toda la información sobre el coronavirus está coordinada con Sanidad. De hecho, señaló que la guía es una recopilación de la legislación vigente.

Illa respaldó la instrucción de prevención asegurando que el Gobierno está "coordinado", mientras que Simón añadió que las recomendaciones no salen de Sanidad. Sin embargo, matizó que es este ministerio el que indica la progresión del virus y "si procede, de los distintos niveles de alerta sanitaria".

De hecho, ante la fase 1 en la que se encuentra España – contención –, Simón explicó que el protocolo de actuación ante un positivo en un colectivo es aislar a la persona, avisar a las autoridades, investigar a sus contactos estrechos (distancia de menos de solo un metro) y el control sanitario. "No se vayan del trabajo porque hay un positivo en la empresa", matizó. Si hay un riesgo de contagio elevado, serán las autoridades de Salud Pública de cada autonomía las que hagan las recomendaciones a esa empresa en concreto.

El teletrabajo, por tanto, no es una recomendación oficial, aunque empresas como Telefónica, Twitter o Google ya han apostado por esta opción para hacer frente al virus.

No hay cierre de colegio ni de universidades en España

Tampoco se recomienda que se cierren colegios ni universidades. De hecho, Sanidad estudió la posibilidad de cerrar los colegios de Torrejón de Ardoz y Vitoria. Sin embargo, concluyó que no sería útil porque el riesgo de transmisión entre niños y jóvenes es menor que al de mayores.

El protocolo, cuando se detecta un caso en un centro escolar, es el mismo que con el resto de colectivos: aviso a las autoridades, aislamiento del enfermo y detección y estudio de los contactos. "Algunas aulas tendrán que ponerse en cuarentena y algunos profesores de las clases de los afectados tendrán que apartarse también, pero no es necesario cerrar los colegios", explicó Simón.

Sí se han suspendido las clases en los colegios y en las universidades de toda Italia, aunque no estén situadas en las zonas de riesgo. Pero las cifras en el país son muchos mayores que en España ya que han superado los tres mil contagiados. De hecho, tienen cuatro zonas que son consideradas de riesgo y no hay ninguna zona considerada así en España.



Cierre de los eventos de los profesionales sanitarios

El máximo control en España se tiene sobre los eventos en los que participan profesionales sanitarios. El ministerio y las comunidades autónomas decidieron que se cancelaran todos los congresos, seminarios, jornadas o cursos en los que participen profesionales sanitarios. El primer gran evento que se ha aplazado por este motivo ha sido el XXVII Congreso Nacional de Medicina General y de Familia (SEMG), que iba a tener lugar los días 28,29 y 30 de mayo, y ha cambiado su fecha de celebración al 19, 20 y 21 de noviembre de 2020.

"Necesitamos que los profesionales sanitarios estén en perfectas condiciones y disponibles en los próximos días y semanas. Esta decisión es un paso más para evitar contingentes importantes de personas y que provengan de las zonas de riesgo, que puedan contribuir a que se expanda más el coronavirus", explicó Illa cuando anunció la decisión.

Restringidas las competiciones con equipos de zonas de riesgo

El ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas también acordaron que se celebren a puerta cerrada las competiciones deportivas masivas con equipos de zonas de riesgo. Es decir, competiciones en las que participen equipos de las cuatro regiones del norte de Italia (Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña), China, Japón, Corea del Sur, Irán o Singapur.

Esta recomendación se consensuó con el Consejo Superior de Deportes y las federaciones afectadas y su realización final depende de las comunidades autónomas. De momento, ha afectado a cuatro partidos: Valencia Basket-Olimpia de Milán del 5 de marzo, el Valencia C.F.-Atlanta del 10 de marzo, Getafe-Inter de Milán del 19 de marzo y el Girona-Venezia también del 19 de marzo. Sin embargo, el Valencia Basket-Olimpia de Milán sí se celebrará con público finalmente, según anunció el club valenciano, porque el total de su aforo es local.

ℹ️ Info sobre el partido del JUEVES



El total aforo, vendido únicamente a sus abonados y a público localhttps://t.co/zkjO2ye4o0



El total aforament, venut únicament als seus abonats i a públic local https://t.co/vregJCeltA



ENGhttps://t.co/fIUXeXWTU3 pic.twitter.com/Z3RFaEHcD9 — Valencia Basket Club (@valenciabasket) March 3, 2020

Esta medida no afecta a los partidos entre equipos españoles ni a competiciones donde no haya prevista afluencia masiva de personas de zonas de riesgo. Mientras que los eventos o las competiciones no profesionales que carezcan de impacto clasificatorio y que tengan que ver con las zonas de riesgo se aplazarán o se suspenderán.



No viajar a las zonas de riesgo

Sobre los viajes, la recomendación del ministerio de Sanidad es no viajar a las zonas de riesgo a no ser que sea "estrictamente necesario": Italia (Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romaña), China, Japón, Corea del Sur, Irán y Singapur. Esta recomendación viene de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que, a su vez, recuerda que no se recomienda la aplicación de restricciones a los viajes ni al comercio internacional.

Si ya se ha estado, se pide que la persona se quede en casa y llame al 112. Y, en el caso de viajar a las zonas afectadas, se recomienda evitar el contacto directo con personas que puedan sufrir infecciones respiratorias agudas, tos o estornudos, mantener buena higiete personal, evitar el contacto con animales vivos o muertos y no consumir productos de origen animal pocos conocidos o crudos