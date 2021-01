El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, llamó este lunes a "no caer en el nacionalismo vacunal", y abogó por que en un plazo de 100 días todos los países hayan iniciado la vacunación de grupos prioritarios como personal sanitario y colectivos de mayor riesgo (personas mayores y enfermos crónicos). En rueda de prensa, declaró que llevará esta propuesta al Consejo Ejecutivo de la OMS, que se celebrará del 18 al 26 de enero en Ginebra, Suiza.

"Reclamaré a todos los países un compromiso efectivo con el mecanismo Covax" para el acceso global equitativo a la vacunación, afirmó, e "instaré a que en un plazo de 100 días, la vacunación del personal sanitario y de los grupos de mayor riesgo esté ya en marcha".

Tedros: "Debemos ser capaces de que la vacunación llegue a toda la población mundial y no caer en el nacionalismo sanitario"

"Un año después de los primeros casos de covid-19 y con casi dos millones de muertos, las vacunas nos brindan la oportunidad de salvar vidas, estabilizar los sistemas sanitarios, impulsar la recuperación económica y recuperar el empleo destruido", resaltó. "Ahora bien, debemos ser capaces de que la vacunación llegue a toda la población mundial y no caer en el nacionalismo sanitario", subrayó. Por eso, "hago un llamamiento a Estados, industrias farmacéuticas, fabricantes, sector privado, sociedad civil y líderes religiosos para que lo hagan posible".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que tiene un equipo de expertos trabajando en China con dos de las farmacéuticas chinas que han desarrollado vacunas contra la covid-19 para verificar que cumplen con los requisitos de calidad establecidos a nivel internacional. En caso de que el resultado sea positivo, esas vacunas entrarán en el procedimiento formal de evaluación que tiene la Organización para aprobar el uso de emergencia de fármacos y vacunas, ha confirmado Tedros Adhanom.

Tedros dijo que la OMS también espera que el Serum Institute de India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, le someta la información relacionada con la vacuna de la farmacéutica británica Astrazeneca que ha empezado a producir gracias a un acuerdo entre ambas. "Esperamos que el Serum Institute nos haga llegar la información completa para evaluar si la OMS puede recomendar la vacuna de Astrazeneca para uso internacional", comentó Tedros.

La vacuna Astrazeneca tiene un precio mucho más bajo y no requiere ser conservada a temperaturas ultrafrías

La vacuna Covishield (escudo anticovid) del Serum Institute ya ha sido aprobada por el organismo regulador de India, con cuyo gobierno ha cerrado un acuerdo para suministrar cientos de millones de dosis para este país que, con cerca de 1.400 millones de habitantes, está por alcanzar a China, el país más poblado del mundo. Astrazeneca ha dicho públicamente que espera que la producción india de su vacuna, que desarrolló con la Universidad de Oxford y a la que compró los derechos, también permita atender las necesidades de otros países en desarrollo.

Frente a la vacuna de las estadounidenses Pfizer y Moderna (autorizadas en Estados Unidos y la Unión Europea), la de Astrazeneca tiene ventajas notables, en particular un precio mucho más bajo y no requiere ser conservada a temperaturas ultrafrías.



La UE quiere más vacunas de Moderna

La Unión Europea está en conversaciones con Moderna para pedir más dosis de su vacuna de covid-19 a pesar de que la compañía quiere un precio más alto, y también está tratando de cerrar acuerdos con Valneva y Novavax para la vacuna contra la enfermedad, según dos representantes de la UE y un documento interno.

El bloque, con una población de casi 450 millones, ya ha reservado un total de casi 2.300 millones de dosis de seis fabricantes de vacunas. La mayoría de las vacunas requieren dos dosis, y hasta ahora solo se han autorizado dos vacunas para su uso en la UE. La empresa estadounidense de biotecnología Moderna produce una de las dos inyecciones aprobadas por la UE —la otra es la de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech— y ya ha firmado un contrato con el bloque para suministrar 160 millones de dosis.

A pesar de que las entregas no han comenzado, la UE ya está buscando dosis adicionales de Moderna, según un documento interno preparado por el Ministerio de Salud alemán, mientras el bloque se apresura a vacunar a la mayor cantidad de personas posible en un contexto de aumento de infecciones.

Dos representantes de la UE afirman que estaban en conversaciones con Moderna para obtener dosis adicionales

Dos representantes de la UE, bajo condición de anonimato, confirmaron que estaban en conversaciones con Moderna para obtener dosis adicionales, pero uno agregó que el precio exigido por la compañía era el doble del acordado en el primer contrato. Eso complicó las negociaciones, dijo esta fuente. Ninguno de las dos fuentes dijo cuántas dosis quería comprar la UE. Moderna no hizo comentarios sobre las conversaciones de la UE o los detalles de precios.

La UE quería un precio para su primer contrato con Moderna de menos de 25 dólares por dosis, según dijo a Reuters un negociador de la UE en noviembre. El precio acordado no ha sido revelado. Algunos países de la UE han optado por no recibir su cuota de las vacunas Moderna bajo el primer pedido de la UE, según el documento alemán, a pesar de que cada uno de los 27 Estados de la UE tiene derecho a un volumen de vacunas proporcional a su cuota de la población de la UE. No está claro por qué algunos Gobiernos han tomado esta decisión.

La vacuna Moderna es la más cara negociada por la UE, y la compañía dijo antes de su acuerdo de noviembre con la UE que vendería inyecciones por entre 25 y 37 dólares por dosis, dependiendo de los volúmenes pedidos. Según el documento, Alemania se ha asegurado 50 millones de dosis, o casi un tercio de las vacunas de Moderna reservadas hasta ahora por la UE, a pesar de tener una población de menos del 20% del total de la UE.

El Gobierno de Bulgaria pagará cinco euros al personal médico por cada dosis de la vacuna contra la covid que administre

Otros países han tomado otras medidas de vacunación, por ejemplo, el Gobierno de Bulgaria pagará cinco euros al personal médico por cada dosis de la vacuna contra la covid que administre, como fórmula para acelerar los planes de inmunización. Dado que las vacunas requieren de dos dosis, eso supone que un sanitario obtiene diez euros por cada persona inmunizada.



España ya ha administrado la mitad de las dosis adquiridas

Las comunidades autónomas han administrado ya 406.091 dosis de la vacuna contra el coronavirus de las 743.925 que se han distribuido, lo que equivale al 54,6%. Madrid sigue siendo la región que menos ha vacunado al administrar sólo el 25% de las dosis que tiene.

Ya hay casi medio millón de españoles que han recibido la primera de las dos dosis necesarias para estar inmunizados contra el coronavirus gracias a la vacuna de Pfizer y BioNTech. Asturias es la que mejor ritmo lleva y ya ha administrado el 79,9% de las dosis que le fueron entregadas, de forma que ya hay 18.943 asturianos vacunados.

Madrid, por el contrario, es la más rezagada y, de las 98.790 dosis que tiene, sólo ha puesto 24.897 (25,2%). En el mismo tiempo, Andalucía ha puesto 81.387 de las 140.295 que se distribuyeron. En el resto de regiones el porcentaje de dosis administradas avanza de la siguiente manera: Aragón (46,4%) Baleares (36,2%), Canarias (49,2%), Cantabria (71,5%), Castilla y León (70,5%), Castilla La Mancha (54,0%), Cataluña (56,7%), Comunidad Valenciana (74,6%), Extremadura (42,8%), Galicia (81,0%), La Rioja (58,4%), Murcia (40,3%), Navarra (46,1%), País Vasco (41,5%) Ceuta (69,5%) y Melilla (82,8%).