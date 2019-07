Alrededor de 50 jóvenes de distintos puntos de España se reúnen este fin de semana en Artieda, localidad de Zaragoza, con el objetivo de "intercambiar experiencias, fortalecer la red de coordinación del movimiento y continuar desarrollando estrategias para luchar contra el calentamiento global", asegura Fridays For Future en un comunicado.

Han elegido esta sede para su primera convocatoria nacional por el historial de resistencia de la localidad: "El pueblo cuenta con una trayectoria de lucha contra el pantano de Yesa y contra la despoblación rural", declaran los convocantes.



"Vamos a tratar muchos temas para tener claros los objetivos, estrategias y organizarnos colectivamente. Es la única forma de alcanzar nuestras metas. Vamos a pensar nuestra relación con el anticapitalismo y a sentar las bases del movimiento. Tenemos que definir nuestra postura teórica, ya que hay muchas vertientes y formas de pensar, desde dejar de usar pajitas de plástico hasta plantearnos el sistema y la gestión de recursos", asegura María Pardillos, integrante de la comisión organizadora del encuentro.

"Entre el 20 y el 27 de septiembre habrá movilizaciones internacionales"

Durante esta asamblea nacional se tomarán decisiones para comunicar al resto de asambleas locales: "La idea no es tomar decisiones e imponerlas a los territorios, sino crear una línea de discurso y trabajo para que todos podamos llevarlas a cabo. Trabajamos con vistas a la vuelta del verano, para coordinarnos con otras organizaciones y países en la convocatoria de huelgas, manifestaciones, concentraciones, semana de acciones... Lo que está claro es que hay fechas importantes entre el 20 y el 27 de septiembre, en el que habrá movilizaciones internacionales", asegura Pardillos.

Hojas de ruta y estructura orgánica

Hasta ahora, Fridays For Future se había conseguido calar entre la población con el impacto emocional del primer impulso, pero quieren ir más lejos: "Hasta ahora no existía una red como esta y ha sido todo muy espontáneo, pero no teníamos claro ni nuestro argumentario ni nuestra línea a seguir. Con esto sentaremos nuestras bases y nuestra estructura orgánica", comentan desde la organización.

Además, prevén crear una estructura sólida, más allá de buenos comentarios: "El impacto en grandes ciudades como Madrid o Barcelona no es comparable al que hemos tenido en otras más pequeñas como Burgos. Aun así, hemos conseguido poner en boca de muchas personas el debate, que veían muy a largo plazo el tema del calentamiento global", arguye Pardillos. Mientras que Gutiérrez también ha confirmado que a principios de agosto se organizará el primer campamento internacional de FFF en Suiza, donde participarán representantes españoles, según recoge Efe.

Desde Fridays For Future España consideran que la implicación de los partidos en el movimiento se ha limitado en muchas ocasiones a pequeños gestos: "Muchos políticos han mandado mensajes simbólicos, pero ha habido poca implicación más allá de esos gestos. Sí es cierto que en algunos territorios ha habido reuniones con los Ayuntamientos, como en Zaragoza, pero en otros muchos consistorios se han limitado a darnos la enhorabuena y poco más", concluye.

Por eso, este fin de semana es un "buen momento para reunirse y coordinar todas las acciones, mientras está la investidura del próximo Gobierno en el aire", ha argumentado, por su parte, el portavoz Rubén Gutiérrez porque "cuando haya cierta estabilidad política, queremos hablar con todos los partidos".