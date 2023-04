Cristina Fallarás gana el Premio Periodista lince

Cristina Fallarás, periodista y colaboradora de Público, ha recibido el Premio Periodista lince en la primera edición de los Premios Linces Moradas, celebrados este viernes. Estos reconocimientos, entregados por el Instituto República y Democracia, buscan reconocer a comunicadoras, activistas y creadoras en redes por su "compromiso social y el trabajo por una sociedad más justa, igualitaria y democrática".

En su discurso, Fallarás agradeció el galardón y reconoció haber tenido la suerte en su carrera profesional de "tener buenas jefas y buenos jefes". En concreto, la periodista hizo referencia a Javier Ruíz y Virginia P. Alonso, directora de Público, ambos presentes en la sala.

"Están ahogando a los medios y a los periodistas que podemos hablar"

"El periodismo en este momento está en peligro de extinción a lo bestia; es una cuestión económica, no es una cuestión política", sentenció Fallarás. Con ello, la premiada buscó reconocer el papel de la profesión y protestar contra la precarización actual que vive el sector. "Están ahogando a los medios y a los periodistas que podemos hablar", expresó.

"Cuando no se pagan sueldos dignos, cuando las cadenas, periódicos, etc. no invierten en informar; la información que sale es deficiente", sostuvo Fallarás. Así, la periodista defendió la mejora de las condiciones laborales para los profesionales del periodismo y la comunicación, la cual se ha visto gravemente empeorada desde la crisis económica de 2008. "Yo los viernes sé si trabajaré la semana siguiente, así trabajamos", ilustró.

Seguidamente, Fallarás enlazó esta reflexión con las denuncias que ha recibido por parte de Vox y las dificultades que una situación como esa puede suponer para la estabilidad de un profesional y la continuación de su actividad.

"Cuando te llevan a juicio los de Vox, yo tengo dos en curso, te piensas la siguiente vez que abres la boca porque nadie te va a pagar lo que te van a poner delante. Ese es el gran problema de los periodistas y las periodistas hoy", expresó concretamente Fallarás.

Finalmente, por todo ello, la periodista realizó un llamamiento al apoyo económico de los medios independientes.

Además del premio recibido por Fallarás, estos galardones contaron con ocho categorías más. Entre ellas, se encontraba todo tipo menciones relacionadas con una labor social como el Premio Lince antirracista sin peros- "por representar y visibilizar la diversidad racial y desmontar los peros y los prejuicios"- o el Premio Lince arcoíris - "por mostrar que el mundo es diverso y que el odio y la LGTBifobia no caben en la sociedad".