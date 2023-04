El CSIC avisa de que Doñana está "en estado crítico" y de que más de la mitad de las lagunas han desaparecido

El director de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), Eloy Revilla, ha expresado su preocupación por el estado del Parque Nacional de Doñana. Lo ha hecho durante un pleno extraordinario del Consejo de Participación de Doñana para discutir una proposición de ley que busca regular las zonas de regadío cercanas a este espacio.

Según Revilla, más de la mitad de las lagunas de Doñana han desaparecido, lo que ha llevado a un deterioro generalizado del sistema de lagunas en la zona. El director ha citado un estudio publicado en la revista científica Science of The Total Environment, que indica que el 59% de las lagunas de mayor tamaño de Doñana no se han inundado desde 2013.

Estos cambios en el estado de las lagunas están influenciados por factores como la temperatura y las precipitaciones de cada año, así como la extensión de las áreas cultivadas, la superficie construida en Matalascañas, la distancia a las estaciones de bombeo de la urbanización y el funcionamiento del campo de golf.

Revilla ha recordado que España ha sido condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por "incumplir sus obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva Hábitat". Según Revilla, la sentencia indica que España no ha tenido en cuenta la extracción ilegal de agua para el cultivo y para el abastecimiento urbano al estimar las extracciones totales de agua subterránea de la comarca, y no ha previsto medidas para evitar la alteración causada por las extracciones de agua subterránea sobre los tipos de hábitats catalogados como prioritarios.

El 80% se ha secado antes de lo previsto

Citando el estudio mendionado, el director ha explicado que el 80% de las lagunas de Doñana se han secado antes de lo esperado debido a la actividad humana, que está alterando el equilibrio natural de las mismas.

Ha sostenido que el 19% de las lagunas muestreadas en el trabajo ya han desaparecido por completo y otro 19% tiene más de la mitad de su cubeta invadida por matorral y pinos. Por otro lado, las tres lagunas permanentes han dejado de serlo, incluyendo Santa Olalla, la mayor laguna permanente de Doñana, que se secó completamente en el verano de 2022. Esta situación amenaza la supervivencia de los hábitats catalogados por la Directiva.

Falta de voluntad política

Revilla ha señalado –en referencia a la proposición de ley presentada por el PP y apoyada por Vox, que se debatirá este miércoles en el Parlamento andaluz– que la explotación actual del acuífero es insostenible debido a la extracción de más recursos de los que se regeneran anualmente. Ha mencionado la falta de voluntad política para abordar el problema que ha llevado a Doñana a "un punto crítico insostenible".

Ha indicado que la necesidad de proporcionar agua a otras explotaciones agrava aún más el problema: "La situación actual de Doñana es crítica y no permite esperar otra década a que se tomen las decisiones que ajusten la demanda de agua a la disponibilidad". Revilla ha ofrecido soluciones para evitar la degradación del espacio natural, como reducir la cantidad de agua extraída, actualizar el sistema de evaluación del acuífero y restablecer la gobernanza en la explotación y gestión del agua y el suelo.