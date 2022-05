"El Cuco" y su madre admiten que mintieron durante el juicio sobre el caso Marta del Castillo

El joven conocido como "El Cuco", condenado por encubrir en 2009 el asesinato de la joven hispalense Marta del Castillo, y su madre han reconocido este jueves en el juicio celebrado por un presunto delito de falso testimonio derivado de sus respectivas comparecencias en el juicio celebrado en 2011 por el citado crimen que mintieron.



"El Cuco" explicó que no había estado en la tarde noche del día 24 de enero de 2009 en el piso de la calle León XIII, escena del crimen, y que sobre las 1.15 horas ya de la madrugada del día 25 estaba "acostado" en su dormitorio, en el domicilio familiar. Tras reconocer abiertamente la acusación el escrito de acusación de la Fiscalía ambos se han negado, en un principio, a responder preguntas.

La Fiscalía solicita para los acusados ocho meses de prisión y 1.500 euros de multa

La juez del Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla, no obstante, no ha accedido a no tener en consideración tales preguntas, explicando que "es normal que surjan muchas preguntas". Por su parte, la fiscal ha manifestado la necesidad de conocer "por qué mintió" y si "faltó a la verdad en todos los hechos" o si "elaboró su relato en connivencia con sus padres, entre otros aspectos.

Insistiendo en que se trata de un caso "muy dramático que tiñó de luto a España entera" y reconociendo que no es posible desligar plenamente el

juicio celebrado en 2011 de la vista iniciada este jueves, la juez ha reiterado varias veces que el "fondo" de este nuevo juicio gira en torno al presunto

delito de falso testimonio.



