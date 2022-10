Cuando la cultura te cierra las puertas por ir en silla de ruedas

La cultura nos eleva, nos hace pensar y, en última instancia, nos hace mejores personas. Los centros culturales aseguran a menudo tener sus puertas abiertas para el gran público. Sin embargo, esas puertas no siempre van acompañadas de rampas o salvaescaleras. La cultura, tan necesaria para analizar y solucionar los malestares de nuestra sociedad, excluye de manera sistemática a quienes tienen necesidades especiales.

Desde la asociación Esto es pez han creado una guía con centenares de locales socioculturales que incluyen entradas accesibles en los barrios de Madrid. El sociólogo Alberto Godoy, ideólogo de la guía y que utiliza silla de ruedas, achaca el problema a una cuestión de "tradición, negligencia, falta de visión comercial".

"Salir a la calle es una carrera de obstáculos", añade Godoy. El sociólogo denuncia que estos problemas atraviesan los planes para tomarte una caña en una taberna, hacer una gestión en un banco o realizar una actividad cultural. "Lo encontramos desde el Círculo de Bellas Artes hasta la galería más moderna", lamenta.

Isabel Gemio, otro de los pilares de este libro, tiene un hijo en silla de ruedas. Recuerda cuando visitaron Granada y su hijo se quedó bloqueado en un salvaescaleras que se estropeó a la 1.00 de la mañana. Gemio acusa a las administraciones públicas de no revisar este tipo de aparatos porque lo utilizan un sector minoritario de la población.

Godoy explica que siempre hay excusas para no mejorar la accesibilidad de los edificios. "Todos en un momento de la vida podemos necesitar estos elementos", señala. Además, recuerda que todos los espacios públicos deben ser accesibles desde 2017. Sin embargo, no todos cumplen esta normativa.

En este tipo de casos, Gemio recomienda a su hijo "que grabe un vídeo y lo denuncie". "Es la única manera en la que parece que les importa", comenta. Además, también menciona algunos casos en los que las personas en silla de ruedas pueden acceder a los espacios, pero deben hacerlo por la puerta de atrás. Este trato implica pensar en las personas en silla de ruedas como ciudadanos de segunda, lamenta.

En el discurso inaugural de la biblioteca de Fuente Vaqueros, Federico García Lorca definió la cultura como "única salvación de los pueblos". "Yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos", proclamó en 1931.

Alberto Godoy recuerda las palabras de Lorca a propósito de quienes piensan que la accesibilidad de los espacios "no es tan importante". El sociólogo profundiza en la gravedad de la exclusión a la que se enfrentan las personas con discapacidad. "Mi amigo Carlos García Lis ha hecho una exposición en el Círculo de Bellas Artes en una de las salas que más actividad tiene, pero yo no pude asistir porque esa sala no tiene entrada accesible", lamenta.

Desde Esto es pez consideran que los esfuerzos por hacer la cultura más accesible deben ir de la mano entre las administraciones públicas, la actividad asociativa y el tejido vecinal. La guía que presentan es un paso más en el enriquecimiento cultural de Madrid y otras ciudades. "Hay que implicar más a la sociedad. La gente tiene que reclamar el derecho a la cultura", reivindica Godoy.