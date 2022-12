"Yo decido", el lema de la estudiante Aitana Areste para que su parálisis cerebral no la frene

Aitana Areste tiene 22 años, sufre parálisis cerebral y ha tenido que sortear más de un obstáculo para llegar hasta donde está, estudiando Trabajo Social en la Universidad. Siempre ha seguido su propio lema, "yo decido", para que nada ni nadie frene sus proyectos.

Areste ha hablado con Efe con motivo de la celebración este sábado del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora este año bajo el lema "Soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo: el papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo".

La parálisis cerebral es un trastorno de discapacidad motora que afecta a la capacidad de movimiento y pérdida de coordinación muscular y que sufren aproximadamente 120.000 personas en España, según cifras de ASPACE (Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral).

Aitana Areste, estudiante de Trabajo Social, relata como hace frente a su parálisis cerebral. — Aitana Areste / EFE

En su conversación con Efe, Aitana recuerda cuál fue el punto de inflexión en su vida. Fue cuando repitió el segundo curso de la ESO y los profesores le dijeron que había sido por culpa de su "falta de interés" y por lo "vaga" que era, "cuando no era así", enfatiza.

Por el contrario, ella cree que los docentes no podían llevar a cabo las adaptaciones que precisan los alumnos con esta discapacidad. "Falta mucha formación en todos los profesores y en el sistema educativo en general para cubrir nuestras necesidades", lamenta Aitana.

Fue a partir del tercer curso de la ESO cuando se "puso las pilas", pero no sin dificultad, porque tuvo que demostrar que de verdad quería estudiar, luchar por su futuro y desarrollo profesional. "No tuve facilidades, me decían que no podía estudiar y me descartaron del sistema", rememora.

Pero Aitana no se rindió. Consiguió matricularse en Formación Profesional, en concreto en Integración Social, donde le dieron herramientas para desarrollar su profesión y le motivaron para, según explica, "seguir estudiando y poder acceder a la Universidad, donde estoy ahora, estudiando el primer curso de Trabajo Social y con todas las comodidades posibles".

Lógicamente, su trastorno le impide algunas cosas. "Tengo dificultad sobre todo en los apoyos de escritura, porque escribo a un nivel muy lento, más allá de lo que una persona sin discapacidad se pueda imaginar", asegura.

"La discapacidad no te define"

Existen muchos estereotipos y prejuicios hacia las personas con discapacidad. A ellos quiere responder Aitana con una cita del jugador de beisbol Jim Abbot: "La discapacidad no te define, te define cómo hacer frente a los desafíos que esta te presenta".

Frente a los comentarios negativos que ha tenido que escuchar más de una vez, ella ha aplicado siempre su lema, el de "yo decido". Y lo explica así: "Se trata de poner a la persona en el centro de sus decisiones y que, dentro de su condición, pueda tener cierta independencia, no que decida la familia. Lo principal es la vida independiente, que se tomen en cuenta nuestros deseos y nos dejen decidir".

Aitana denuncia la falta de políticas sociales en para apoyar no solo a las personas que sufren alguna discapacidad, sino también al denominado tercer sector, es decir, a las asociaciones o fundaciones que defienden y ayudan los intereses de los diferentes colectivos.

"Uno de mis mayores miedos a la hora de buscar trabajo es sentirme discriminada tanto por la discapacidad como por estar dentro de ese sector", dice. Por ello, agrega, es "muy necesaria la normalización y legalización de la figura del asistente personal".

Reconoce también lo "duro que resulta "darte cuenta de que no puedes vivir una vida normal", entre otras cosas por las barreras arquitectónicas que existen e el transporte público y en muchos locales.

En la actualidad, además de formarse profesionalmente, colabora en ASPACE con la realización de talleres formados por y para mujeres, enfocados en temas como las habilidades sociales, el empoderamiento o la vida diaria de las personas con discapacidad.

Es, además, colaboradora del blog de dicha entidad, donde relata lo que pasa "en el día a día y las dificultades con las que nos encontramos", además de reivindicar la normalización de la asistente personal y la necesidad de poder llevar una vida independiente, concluye.