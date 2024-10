La defensa de la manada que linchó a Samuel Luiz al grito de "¡maricón!" pedirá la absolución de los cinco acusados

Las defensas de los acusados de linchar a golpes al joven Samuel Luiz en el verano de 2021 en A Coruña al grito de "¡maricón!" mantienen su intención de solicitar la absolución de sus clientes, pese a los gravísimos hechos de los que se les acusa y a las pruebas y testimonios que apuntan a que fueron los responsables de la brutal paliza en manada que acabó con la vida del joven.

Así lo reiteró ayer Luis Salgado, abogado de Diego Montaña, principal acusado y para quien la Fiscalía pide 25 años de cárcel, a las puertas de la Audiencia Provincial de A Coruña, donde este martes fueron elegidos los nueve miembros del jurado para la vista oral que se inicia el miércoles.

"Su actuación, al margen del reproche que pueda tener, no es constitutiva de un delito de asesinato con agravantes. No estamos ante un delito de asesinato", aseguró Salgado. Por su parte, David Freire, abogado de Alejandro Freire, alias Yumba, para quien la acusación pública reclama otros 22 años, señaló que "no toda agresión con resultado de muerte es un asesinato", y que su cliente tiene "cierto alivio" al poder "defender su inocencia" en el juicio, informa Efe.

Por su parte, José Ramón Sierra, defensor de Kaio Amaral Silva, para quien se piden 27 años, también pedirá su absolución. Al igual que Manuel Ferreiro, abogado de Alejandro Míguez —22 años de pena solicitada por la Fiscalía— y que la defensa de Catherine Silva —25 años—, quienes solicitarán la libertad de sus defendidos.

Asesinato con alevosía y ensañamiento

En total, la Fiscalía pide para los cinco acusados penas que suman 121 años de cárcel por los delitos de asesinato con alevosía y ensañamiento, en dos casos —Diego Montaña y Catherine Silva— con el agravante de discriminación por condición sexual y en otro, el de Kaio Amaral, con el añadido de robo con violencia.

Otros dos autores del crimen, menores de edad cuando lo cometieron, ya fueron condenados a tres años y medio de reclusión en un centro de internamiento.

Samuel Luiz, un auxiliar de enfermería de padres brasileños que trabajaba cuidando a los internos de en una residencia para mayores de una ONG de A Coruña, falleció por las heridas que le ocasionaron los puñetazos, patadas y golpes con objetos contundentes que le propinaron los acusados. Sucedió poco antes de las tres de la mañana a la salida de un pub frente a la playa de Riazor en una zona de ocio muy concurrida, donde Samuel estaba haciendo una videollamada con una amiga.

Según esa testigo, Diego Montaña pensó que le estaban grabando y les ordenó que dejaran de hacerlo. Ellos se disculparon y trataron de explicarle que no era una grabación, pero el acusado insistió y llamó maricón a Samuel. Él le respondió: "Maricón, ¿de qué?". Acto seguido, el agresor y sus acompañantes empezaron a darle puñetazos y patadas. Dos jóvenes senegaleses, Ibrahima Diack y Magatte N'Diaye, trataron de protegerle y se lo llevaron del lugar. Pero sus agresores fueron tras él.

"¡Maricón!"

Según se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y de otras personas que grabaron los hechos con sus móviles, Samuel trató de escapar de la turba y de los golpes, a puñetazos y con botellas y objetos metálicos. Corrió 150 metros hasta que sus asesinos, rodeados de una docena de personas que coreaban el linchamiento insistiendo en el grito de "¡maricón!", lo alcanzaron cuando cayó al suelo.

La brutal paliza duró cerca de 15 minutos y continuó incluso cuando la víctima yacía inconsciente y ni siquiera podía protegerse de los golpes con las manos y los brazos. Samuel era un chico delgado y de aspecto frágil. La autopsia desveló que presentaba heridas y politraumatismos por todo el cuerpo e indicios de asfixia, dado que también trataron de estrangularle. La causa última fue un fallo multiorgánico provocado por un traumatismo cranoencefálico. Tenía una herida de diez centímetros en la cabeza.

Tras la agresión, tres personas que lo vieron tirado en la calle llamaron a la ambulancia y trataron de reanimarlo. Samuel murió en el hospital pocas horas después.

Contra la violencia machista y la LGTBIfobia

Su asesinato provocó una oleada de indignación en A Coruña, en Galicia y en todo el Estado, también contra la violencia machista y la LGTBIfobia que alientan los discursos homófobos de la ultraderecha, normalizados a su vez por la disposición del Partido Popular a gobernar gracias a sus votos en comunidades autónomas y ayuntamientos.

El tribunal que juzgará a los acusados ha admitido como acusación popular al colectivo Alas A Coruña, dedicado a la defensa de la libertad afectiva y sexual, cuyo observatorio contra la LGTBIfobia registró más de 220 agresiones homófobas el año pasado en la ciudad. Apenas dos semanas después del asesinato de Samuel, el altar improvisado en su memoria en el lugar de su muerte, con flores, velas, peluches y mensajes, fue destrozado.

La Fiscalía pide 25 años de prisión para Diego Montaña, la persona a la que se acusa de haber iniciado la agresión que derivó en la muerte de Samuel, por asesinato con alevosía y ensañamiento con el agravante de discriminación por condición sexual, porque entiende que actuó motivado por su animadversión hacia la orientación sexual que atribuyó a la víctima.

La acusación pública pide el mismo castigo para Catherine Silva, 22 años de reclusión para Alejandro Freire y Alejandro Míguez por asesinato con alevosía y ensañamiento, y otros 27 años de cárcel para Kaio Amaral, por ese mismo delito y por el de robo violento, ya que se apoderó del móvil de Samuel.

"Crueldad extrema"

El fiscal considera que todos los acusados actuaron con "crueldad extrema" con intención de acabar con su vida, pero la jueza que preside la vista ha advertido en su auto de apertura del juicio que también debe establecerse durante la misma si tres de los procesados tenían disminuida su capacidad de raciocinio por encontrarse bajo los efectos de una intoxicación por la ingesta alcohol o el consumo de drogas.

El juicio, en el que declararán más de 80 personas, empezará este miércoles con la presentación de los informes preliminares de las partes, y se desarrollará hasta el próximo 15 de noviembre. Está previsto que el jurado entregue su veredicto tres días después.

La vista oral se abrirá el mismo jueves con las declaraciones de Alejandro Míguez y Catherine Silva —Montaña, Ferreiro y Amaral declararán el 14 de noviembre—. Ese mismo día se iniciarán las de quienes fueron testigos de los hechos, entre ellos amigos y amigas, conocidos y conocidas de la víctima y de los acusados, así como de viandantes y de las personas que trataron de proteger y auxiliar a Samuel. También testificarán sus padres y la madre de uno de los acusados.

A partir del 30 de octubre comparecerán los testigos peritos, entre ellos psicólogos y forenses, expertos en tecnologías de grabación y en ADN, así como los policías nacionales y locales que dirigieron y desarrollaron la investigación y recogieron y analizaron las grabaciones del linchamiento de Samuel, que se visionarán el 13 de noviembre.