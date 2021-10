Deniegan el permiso de salida de prisión a 'El Prenda' pese a haber reconocido la violación de 'La Manada' en Pamplona

La Junta de Tratamiento de la prisión de Cádiz Puerto III ha denegado ya dos peticiones de permiso de salida solicitados por José Ángel Prenda, miembro de la La Manada que ha remitido a la Audiencia Provincial de Navarra un escrito pidiendo perdón y reconociendo la violación de la joven en un portal de Pamplona en los Sanfermines de 2016.

Según confirman a Europa Press fuentes conocedoras del expediente penitenciario, El Prenda ha tramitado ya dos peticiones para disfrutar de permisos de salidade acuerdo a la legislación, que recoge este derecho cuando el interno cumple una cuarta parte de la condena.

El Reglamento Penitenciario contempla el disfrute de permisos de salida ordinarios "como preparación para la vida en libertad" en los internos clasificados en segundo grado o régimen ordinario -36 días al año en total- o en tercer grado o régimen abierto -48 días-. La ley establece que esto es posible "siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta".

No obstante, en el estudio que realiza la Administración penitenciaria se observan diferentes aspectos como la idoneidad de dicho permiso para la reinserción del interno o si hay riesgo de reincidencia o quebrantamiento de la condena, entre otros factores.

Reconoce la violación

El Prenda envió una carta a la Audiencia Provincial de Navarra pidiendo perdón a la víctima y reconociendo la violación grupal. Esta misiva deja en evidencia la estrategia de culpar a la víctima que llevaron a cabo los violadores.

En el texto, el violador dice que muestra su "total arrepentimiento por el delito" por el que cumple 15 años de prisión y pide el "perdón a la víctima por los daños causados, los cuales lamento profundamente, y así mismo a sus familiares directos".

En este sentido, la abogada de la víctima afirma en declaraciones a ABC que la joven "no se cree que el perdón sea verdadero". Su defensa explica: "Ella lo ha recibido con sorpresa, con mucho recelo y con incredulidad. No se lo cree, así de claro. No se cree que el perdón de este señor sea verdadero". "Si de verdad quisiera pedir perdón no habría escrito al juzgado y que luego se airease en la prensa", sostiene la víctima, según declaraciones de su abogada.