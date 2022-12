'Después de la lluvia', el documental sobre la esperanza tras el conflicto colombiano

"Queríamos contarlo de otra forma. Siempre se habla del conflicto armado, pero esta vez hemos intentado abordar la reconstrucción después de todo el problema", cuenta Ofelia de Pablo, periodista que, junto a Javier Zurita, ha dirigido al documental Después de la lluvia. Un cortometraje grabado en Colombia que, a través de tres historias personales diferentes, narra cómo la vida se vuelve a abrir paso tras décadas de miedo y violencia.

"En estos países, la recuperación tras un conflicto como este, si no se hace bien puede ser un desastre. Quien tiene más dinero sale con más dinero y el que es muy pobre, va a seguir siéndolo", expone Zurita. "Cuando se crean unas desigualdades tan bestias es muy difícil reconstruir todo". Y esa es la esencia de este documental, la de narrar como la vida se abre paso.

Para sacar adelante el documental, los directores han contado con el apoyo de la Fundación Microcréditos de BBVA y, precisamente, han recogido los testimonios de algunas personas que recibieron ayuda de esta fundación para salir adelante tras haber quedado absolutamente desprotegidos.

Así, el reportaje narra varias historias, problemas diferentes, pero con la raíz del conflicto armado como base. La violencia machista y cómo en los conflictos bélicos las mujeres salen siempre peor paradas o los problemas agrarios relacionados con la ocupación de tierras son algunos ejemplos recogidos en este cortometraje.

La historia de Yaneth Vega, una madre de 47 años que tuvo que huir de una relación de violencia machista y poner a salvo a sus hijos. Desamparada y sin apenas recursos, pudo beneficiarse de una ayuda con la que ahora, más de cinco años después del proceso de paz, ha podido crear un pequeño negocio de venta de pasteles. Su hija, además, ha podido salir adelante y conseguir una beca que la ha llevado a ser la primera mujer de su árbol genealógico que consigue estudiar en la universidad. Belkys, que así se llama, estudia educación infantil y sueña con poder educar a los que vienen por detrás en valores feministas que contribuyan a erradicar las violencias machistas.

Las cámaras de De Pablo y Zurita también siguen los pasos de Luis Antonio y su hija Alejandra. Agricultor y ganadero, se enfrenta a los problemas de una tierra cada vez más maltratada e infértil que no da mucha comida para él ni para sus reses. Su hija es la esperanza. Estudia en Medellín para ser veterinaria, para poner sus conocimientos al servicio de lo rural, para sacar adelante el ganado que languidece en la Antioquía colombiana. "Quería devolver este regalo que me hizo mi padre. Él me ha enseñado todo lo que sé del campo, a amar la tierra, el regalo de la naturaleza. Cuando acabe mis estudios quiero volver aquí, a mi tierra, a quedarme en La vereda para ayudar", asegura Alejandra.

La tercera historia es la de Olga Nidia, una desplazada por el conflicto entre la guerrilla de las FARC y los paramilitares. Ella se quedó sin nada, con sus hijas y poco dinero en el bolsillo. Tanto, que se veía obligar a coserle a sus niñas la ropa. Paradójicamente, ese rasgo de empobrecimiento, el de quien no tiene ni para poder vestirse, le ha salvado la vida. Empezó tejiendo; enhebrando agujas para confeccionar vestidos. Y ahora, además de coser, organiza festejos para chicas adolescentes. Cose "por la paz", cuenta en el documental, porque a ella acuden vecinos que, hace no mucho, se disparaban. Le diseña el vestido a la hija del militar, del paramilitar, del exguerrillero...

Como los anteriores casos, su propia hija es el sol que viene "después de la lluvia", es la nueva generación que, gracias a una beca de la Fundación BBVA, espera sacar adelante unos estudios superiores de diseño para seguir los pasos de su madre. "Una de las cosas que se cuenta al final del documental es que la paz duradera no se puede alcanzar a menos que los grupos de población más vulnerables encuentren la forma de salir de la pobreza", zanja De Pablo.