La directora del Instituto de la Mujer denuncia insultos y destrozos en su vehículo

La directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, ha denunciado haber sufrido insultos por la calle en los últimos días y haber sido víctima de un ataque que ha provocado destrozos en su vehículo particular.

Tras varios días en los que ha recibido insultos en la vía pública, unos desconocidos han roto este jueves el cristal de una de las ventanas del vehículo particular de la directora del Instituto de la Mujer, según han indicado a Europa Press fuentes cercanas a Gimeno.

A pesar del ataque, que ha sido denunciado ante la Policía Nacional, los desconocidos no se han llevado ningún objeto del interior del vehículo, han indicado las mismas fuentes. Un vecino ha avisado a Gimeno de que su coche tenía una ventanilla rota, según informa eldiario.es.

Estos hechos han sido condenados por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha pedido acabar con la "impunidad" ante estos ataques. "Querida Bea, como tú has enseñado con tu lucha y con tu ejemplo, no estamos solas, y aquí seguimos conquistando derechos pese a los ataques y amenazas de la extrema derecha que no conseguirá frenar el avance del feminismo y los derechos LGTBI. Basta de impunidad", ha escrito en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

En este sentido, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, ha pedido "no más violencia" y que "el odio" debe "tener consecuencias". "Sé que es fuerte, y que con toda una vida a su espalda de lucha por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI ha visto mucho, pero esto ya no tiene nombre. El odio que están creando debe tener consecuencias. No más violencia", ha expresado en la misma red social.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, también ha mandado su apoyo a Gimeno y ha criticado el "odio hacia el feminismo" por parte de partidos políticos. "La escalada de odio hacia el feminismo por parte de algunos grupos políticos acaba en esto. Todo mi apoyo y ánimo para Beatriz Gimeno", ha señalado en su cuenta personal de Twitter.