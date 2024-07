Ecologistas denuncian la tala de árboles en el paraje natural de Pozuelo: "Es uno de los primeros ecocidios bajo la ley ómnibus"

El 1 de julio, diversos grupos ecologistas denunciaron el inicio de lo que describieron como un "ecocidio" en el Parque Periférico de Montegancedo (Pozuelo de Alarcón, Madrid). Subrayaron que se están destruyendo hábitats naturales cruciales durante la época de cría, incluyendo dehesas de encinas centenarias, pinares y bosques "que son vitales para la biodiversidad y sirven como áreas de alimentación y caza para especies protegidas como el águila imperial".

Los colectivos han comunicado que este martes se les informó de que las medidas cautelares presentadas para detener la tala no fueron admitidas, "a pesar de que la evaluación de impacto ambiental requerida por ley no se ha completado". Además, han expresado su apoyo a los vecinos de la plataforma Salvemos Montegancedo: "No están solos en su protesta; cuentan con el respaldo de una veintena de organizaciones ambientales y de la sociedad civil".

Debido a esto, los ecologistas han organizado una concentración para este domingo 7 de julio a las 10.30 horas en la urbanización La Cabaña y a las 11.30 frente al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. "Insistimos en que este es uno de los primeros ecocidios anunciados bajo el amparo de la ley ómnibus, aprobada por la Comunidad de Madrid recientemente, que permite que Ayuntamientos en connivencia con promotores urbanísticos depreden lo mejor de nuestra naturaleza", manifiestan.



Talar para construir un nuevo barrio de lujo

El Ayuntamiento de Pozuelo ha puesto en marcha un proyecto en Montegancedo con el que pretende construir un nuevo barrio de lujo. Un pozoleño compartió en redes sociales varios vídeos en los que se ve el estado actual del parque tras el paso de las excavadoras, con árboles talados y el agua drenada. "Están drenando el estanque estacional donde hasta hace unos días había patos, garzas y cigüeñas", denuncia.



El plan –ideado en 2020 por el Partido Popular, que sigue gobernando el municipio– plantea la creación de una "urbanización verde". Los residentes aseguran que el proyecto, llevado a cabo por las constructoras Aedas Home, Promociones y construcciones Pryconsa y La Finca Real Estate Management, se ha iniciado "sin un estudio medioambiental acorde a la legislación vigente".