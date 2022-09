Educación plantea una reforma total de las oposiciones para el profesorado: "El sistema está obsoleto"

El Ministerio de Educación ha puesto sobre la mesa una reforma total del sistema de oposiciones por el que se puede optar a ser profesor en la educación pública. El sistema actual, en palabras del secretario de Estado de Educación, Jose Manuel Bar Cendón, está "obsoleto", pero aún es pronto para definir uno que sirva de alternativa.

"Ese sistema está obsoleto, no sirve ya, tenemos que cambiarlo y es insatisfactorio para todo el mundo. Ni seleccionamos bien ni seleccionamos de manera justa", ha asegurado Jose Manuel Bar Cendón en una entrevista con Público.

En este sentido, Cendón no ha dado detalles sobre la reforma, ya que aún es solo una aspiración que poner de forma gradual sobre la mesa: "No puedo adelantar demasiadas cosas porque esto requiere mucha interlocución y mucha negociación con las administraciones, sindicatos y comunidades autónomas. La reforma del sistema de acceso al sistema docente requiere mucha interlocución. Ahora bien, ¿el sistema de acceso actual es satisfactorio? Obviamente no, y está descontento todo el mundo", asegura para este periódico.

Para evitar malentendidos, Cendón ha descartado cualquier medida con carácter inminente: "Iniciamos un camino que no es corto. Requiere muchísima interlocución social y después un período transitorio de adaptación. Pensemos que ahora mismo tenemos decenas, probablemente decenas de miles de personas, preparándose unos temarios y no podemos aplicar cambios de la noche a la mañana. El éxito está en la interlocución, en el diálogo, en el acuerdo en el consenso y en la gradualidad", ha sostenido.

El Ministerio de Educación ha elaborado reformas en el Bachillerato y en la ESO, así como próximamente hará en la selectividad. En este intento de dejar atrás una forma de estudiar basada en memorizar contenidos, tiene sentido que los profesores también dejen de ser escogidos bajo estos criterios.

"Los docentes que tenemos en este país son buenísimos, pero queremos cambiar cosas en la docencia y desde el inicio deben ser distintas, también en la selección de docentes. Pero ese sistema selectivo de me lo juego todo a una carta... ¿Y con eso he demostrado mi competencia o he demostrado que me sabía el tema 57? Uno puede haber tenido un gran día y hacer un examen brillantísimo o alguien que es muy competente puede tener un mal día y hacer un desastre", ha reafirmado Cendón.