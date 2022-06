Pilar Alegría, sobre Ayuso: "Se presentó como la reina de la libertad y ahora quiere censurarlo todo"

"La presidenta que se presentó como la reina de la libertad ahora quiere censurarlo todo". Así de tajante se ha mostrado la ministra de Educación Pilar Alegría al conocer que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recurrirá ante el Supremo el currículo de Bachillerato diseñado por su ministerio.

En declaraciones a la prensa, Alegría ha reclamado a la líder del Ejecutivo autonómico que deje de "generar confrontación y ruido con un tema tan importante como la educación" y ha criticado el anuncio que ha hecho este lunes Ayuso, de la que ha dicho que "pensaba que era una alumna más aventajada" ya que el decreto "lleva dos meses aprobado y publicado" en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Alegría ha aprovechando su intervención para explicar cómo se generan los libros de texto después de que Ayuso anunciara hace unos días que revisaría su contenido para evitar "adoctrinamientos" y en respuesta a las declaraciones de su consejero de Educación, Enrique Ossorio, que ha señalado este lunes que los manuales, a su juicio, están cargados de contenido ideológico y faltos de contenidos básicos.

Tras la aprobación de los correspondientes decretos de enseñanzas mínimas por parte del Gobierno, son las comunidades las que articulan sus propios decretos, y sólo cuando toda esta parte pública finaliza, se encargan y elaboran los libros. "Luego son los profesores los que de manera autónoma y colegiada quienes deciden cuáles desarrollar o utilizar", ha clarificado Alegría.

Alegría ha pedido a Ayuso "mayor respeto y reconocimiento" a los docentes "de este país"

La ministra ha recordado que gracias a una reforma impulsada por el Gobierno de José María Aznar mientras la titular de Educación era Esperanza Aguirre, los libros de texto ya no tienen que ser supervisados por su Ministerio. "Afortunadamente, en este país, estamos en el siglo XXI y la censura quedó atrás hace mucho tiempo", ha señalado antes de insistir en que "Ayuso no puede pasar en un día de ser la lideresa de la libertad a querer censurar lo que es propio de una elección autónoma de los profesores y profesoras de este país".

"Estos decretos, que pueden generar evidentemente opiniones distintas, fueron diseñados y trabajados por cientos de profesores en activo y que saben lo que llevan entre manos, que saben de educación y saben de las materias en las que trabajan en el día a día", ha explicado Alegría antes de pedir a Ayuso "mayor respeto y reconocimiento" a los docentes "de este país".

Alegría pide a Ayuso que "haga los deberes"

Alegría ha trasladado, asimismo, que para elaborar el decreto sobre el que se anuncia recurso contencioso-administrativo se han celebrado "múltiples conferencias en el marco del ministerio con la presencia de las comunidades autónomas" y se ha "llamado y hablado" con "todas de manera unilateral para recoger sus aportaciones y poder mejorar".

"Le pediría que haga sus deberes. Las comunidades autónomas son quienes tienen la competencia de la materia educativa y todavía hoy las familias madrileñas no saben cuales serán los decretos que regirán y el curso empieza en unos meses. Les pediría responsabilidad y mesura", ha añadido la ministra, puesto que el Gobierno de Ayuso no ha "aprobado ninguno de los decretos que le corresponden" en materia educativa. Alegría ha admitido que comprende "la crítica" pero que no comparte "la ignorancia".