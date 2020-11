Más de 5.000 estudiantes e investigadores han recibido una beca de la Fundación La Caixa para ampliar su formación de excelencia

Desde que en 1982 la Fundación La Caixa comenzara a otorgar ayudas a estudiantes e investigadores para completar su formación y orientarla a la excelencia, la entidad bancaria ha propiciado que un total de 5.213 personas hayan tenido hasta ahora la oportunidad de realizar estudios de posgrado, doctorado o investigación posdoctoral en las mejores universidades y centros de investigación del mundo. Algo que ha sido posible gracias al impulso de estas prestigiosas ayudas y que se ha llevado a cabo en las disciplinas elegidas por los propios becarios: formaciones en Ciencias de la Vida (682 becados), Ingeniería y Tecnologías (647), Medicina y Salud (445), Empresa (340) y Filología y Lingüística (300).



El programa de Becas de la Fundación La Caixa cuenta con una reconocida trayectoria, hasta el punto de que es un referente entre la comunidad universitaria y científica. Se trata del más importante de los promovidos por entidades privadas de España, tanto por el número de becas convocadas como por el rigor en el proceso de selección, la variedad de las disciplinas y la dotación económica de cada asignación.



El programa se distingue, además, por la atención especial y el seguimiento personal que se ofrece a cada becario antes, durante y después de que se le asigne la beca. Asimismo, los receptores de las ayudas pasan a formar parte de la Asociación de Becarios de La Caixa, una comunidad que ha logrado convertirse en un clúster de excelencia compuesto por profesionales de todos los ámbitos que son auténticos referentes en sus sectores.



Un claro ejemplo de ello es el caso del informático, físico y filósofo Sergio Boixo (University of New México, 2003), que ha liderado en Google un hito histórico de la tecnología al diseñar y dirigir una computación cuántica capaz de reducir a minutos cálculos que requerirían siglos; o el de la economista Mar Reguant (MIT, 2005), elegida por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para asesorar a su gobierno en materia de cambio climático, en el marco de un nuevo comité de expertos que abordará cómo será el mundo tras el coronavirus.

Este programa de la Fundación La Caixa también ha demostrado que fomenta la movilidad y establece puentes entre España y otros países. Así, por ejemplo la ingeniera química Mercè Balcells (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, 1996) trabaja desde hace dos décadas en el MIT, donde codirige el programa MIT-Spain La Caixa Foundation Seed Fund, que fomenta la colaboración entre científicos y estudiantes del MIT y centros de investigación, hospitales y empresas españolas.



Pero no solo hacen de puentes con España, sino que entre el colectivo de becarios también se producen numerosas sinergias y colaboraciones. Así lo ponen de manifiesto David Martín Porras (University of California-Los Ángeles, 2005), Pablo Gómez-Castro (New York Film Academy, 2008), Elisa Lleras (Columbia University, 2007), Elia Urquiza (California Institute of the Arts, 2006) y Carlos Marqués Marcet (University of California-Los Angeles, 2007). Todos ellos son cofundadores de la productora de cine, televisión y publicidad la Panda, impulsada por cineastas españoles afincados en Los Ángeles, cuyo objetivo es unir fuerzas en ese ámbito y ayudar a otras productoras españolas a abrirse camino en Hollywood.

Mucho más que ayuda financiera

Son solo algunos ejemplos de las más de 5.000 vidas que estas becas han cambiado y que, año tras año, han demostrado que son mucho más que una ayuda financiera. El programa de becas de La Caixa mantiene intacta su filosofía de partida: facilitar oportunidades a jóvenes talentos para que puedan desarrollarse y dar lo mejor de sí mismos en beneficio de toda la sociedad.



En 1982, el programa de becas de posgrado en el extranjero nació con el objetivo de promover la movilidad en un momento en el que ir a estudiar a otro spaíses era un privilegio reservado solo a unos pocos. Hoy en día, estas ayudas continúan impulsando la movilidad del talento y permitiendo que jóvenes estudiantes brillantes cursen un máster o un doctorado en universidades de Europa, de América del Norte (Estados Unidos o Canadá) y de la zona Asia-Pacífico (Australia, Corea del Sur, India, Japón, Singapur y China).



El programa, además, ha sabido adaptarse a las nuevas necesidades, ya que en los últimos años se ha propuesto potenciar la investigación puntera en España y Portugal. Por esta razón se crearon los programas de doctorado INPhINIT y, más recientemente, el programa de posdoctorado Junior Leader, cuyo objetivo es atraer y retener el mejor talento investigador español e internacional y fomentar la investigación innovadora y de alta calidad en la península ibérica. Todo ello a través de un programa de formación complementaria de excelencia orientado a consolidar las habilidades de investigación y fomentar la carrera científica independiente como opción de futuro profesional.

"Un programa verdaderamente transformador"

Desde el inicio del programa de becas hace 38 años, la Fundación La Caixa ha destinado una inversión acumulada de 304,8 millones de euros a la formación de estudiantes y al impulso de investigadores.



"Nos encontramos ante un programa verdaderamente transformador, capaz de cambiar por completo la vida de quienes acceden a la beca al poder formarse en las mejores instituciones. Estamos convencidos de que apostar por estos talentos extraordinarios es fomentar también el cambio y la mejora de la sociedad en su conjunto ya que el avance científico, la investigación y la educación son sin duda el motor del progreso", asegura al respecto Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa.



En su primer año, el programa contó con una dotación de 368.000 euros, que ha ido aumentando progresivamente con el tiempo hasta llegar a una inversión de 29,7 millones de euros por parte de la Fundación La Caixa en la convocatoria de este año 2020.