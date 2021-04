La Fundación ONCE y MicroBank suscriben un convenio de colaboración para fomentar el autoempleo y la actividad emprendedora de las personas con discapacidad

El vicepresidente primero ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán; el director territorial de Madrid Metropolitana de CaixaBank, Rafael Herrador; y el presidente de MicroBank, Juan Carlos Gallego, han subscrito un convenio de colaboración dirigido a personas con discapacidad para facilitar la financiación de proyectos empresariales a través de microcréditos.



A través de este acuerdo, se establece una línea de financiación de 1 millón de euros para potenciar el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora entre las personas con discapacidad. En base a este convenio, se financiará la creación o ampliación de microempresas, negocios de autónomos y proyectos de autoempleo impulsados por personas con discapacidad.



Los beneficiarios serán profesionales autónomos y microempresas con menos de diez trabajadores y una facturación anual inferior a dos millones de euros. Los solicitantes podrán optar a microcréditos por un importe máximo de 25.000 euros. Los proyectos deben tener un plan de empresa y el informe favorable de viabilidad elaborado por la Fundación ONCE.



El criterio de concesión de microcréditos por parte de MicroBank atiende fundamentalmente a la confianza en la persona o el equipo que solicita el préstamo y la viabilidad del proyecto, pudiendo acceder personas carentes de garantías y avales.

En virtud de este convenio, la Fundación ONCE pone a disposición de los emprendedores servicios gratuitos de apoyo y asesoramiento empresarial para la realización de su plan de empresa.



La Fundación ONCE es una entidad de beneficencia particular con carácter asistencial que tiene como fin la mejora permanente de la calidad de vida de las personas con discapacidad, en colaboración con entidades públicas y privadas, mediante el desarrollo de actuaciones que impulsen la plena y efectiva inclusión social de las personas con discapacidad a través del empleo, la formación y la accesibilidad universal.



MicroBank, el banco social participado íntegramente por CaixaBank, completa el compromiso de la entidad con una manera de hacer banca socialmente responsable y de generar con su actividad un impacto positivo en la sociedad. MicroBank tiene como misión contribuir al progreso y al bienestar de la sociedad facilitando financiación a aquellos colectivos y proyectos donde se genere un impacto social.



Durante 2020 MicroBank ha financiado proyectos con impacto social por valor de 900 millones de euros, la cifra más elevada desde la fundación de la entidad en 2007. El importe de los microcréditos para afrontar necesidades puntuales de personas y familias ascendió a 373 millones de euros, mientras que la financiación destinada a apoyar a emprendedores y microempresas se situó en 374 millones. Las líneas específicas para impulsar los sectores con impacto social, han permitido llevar a cabo más de 5.000 proyectos de economía social, educación, emprendimiento, innovación y salud por 153,5 millones de euros en 2020.

Colaboración con entidades

En la concesión de los microcréditos, además de la amplia red de oficinas de CaixaBank, colaboran entidades que aportan conocimiento de las personas destinatarias de los préstamos, además de asesorar y realizar un seguimiento de los proyectos. Actualmente, hay más de 300 entidades que actúan de manera activa por toda España. Las entidades colaboradoras son organizaciones de todo tipo con experiencia en acciones de asistencia económica y social dirigidas a potenciar la creación de microempresas, fomentar el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora.



Asimismo, MicroBank cuenta con el apoyo de algunas de las principales instituciones europeas dedicadas al fomento del emprendimiento y las microfinanzas. Se trata del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).