La empresaria de Soria que insulta Vox por un taller feminista: "Merece la pena si visibilizamos el cuerpo de las mujeres"

Hace tan solo un par de años que Laura Marín (Soria, 1995) pidió por su cumpleaños unas bolsas de tela y unas pinturas. Así nació 'Olé tu toto', la marca de ropa sostenible con la que esta graduada en Publicidad y Relaciones Públicas se estrenaba en el mundo laboral: "Plasmé mis ideales en mi marca. Me considero feminista y solo quería poner en positivo una forma de decir a las mujeres 'porque tú lo vales', ya que eso es lo que significa la expresión 'olé tu toto'", asegura Laura a Público.

Tras poco más de un año de andadura profesional de la empresa soriana (nació formalmente a principios de 2021), el líder de Vox en Castilla y León y futuro vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, lanzaba una bomba en Twitter al decir: "Soria necesita apoyo e inversión, no pervertir sexualmente a las adolescentes". El político ultraderechista se refería así a un taller -cerrado en el mes de septiembre pasado- denominado 'Píntate el toto' y que contaba con el apoyo del Ayuntamiento de Soria dentro del II Ciclo de Encuentros para el Feminismo.

"Lo primero que quiero aclarar es que no hay ninguna perversión detrás de este taller, que por otra parte es voluntario y gratuito", apunta su responsable. "Todo esto ha sido una locura, aunque trato de tomármelo de manera constructiva porque, aunque estos días no me permite ni sacar tiempo para trabajar, también es verdad que me ha dado a conocer y gracias a eso me han llegado muchos apoyos".

Pintar 'tote bags'

Sobre el taller en sí, Laura Marín asegura: "Vamos a pintar bolsas que se llaman 'tote bags', de ahí el juego de palabras al usar 'toto' y a charlar sobre la problemática que arrastramos las mujeres todavía en la sociedad al tener la anatomía femenina como tabú. De hecho, 'toto' no deja de ser un eufemismo que usamos porque nos avergonzamos de hablar de vulva o clítoris, cuando son una parte más de nuestro cuerpo. Mi intención es que se hable de la anatomía femenina con confianza, nada más", reconoce la joven soriana.

"Ha merecido la pena si hemos conseguido llevar el debate a la calle"

Para realizar la parte teórica del taller, Laura se ha apoyado en expertas en igualdad, "porque yo me considero 'profesional' en la parte práctica, es decir, en la pintura que realizaremos sobre las bolsas". Lo cierto es que esta polémica también le ha salpicado de manera negativa, a través de los que se han dejado llevar por críticas e insultos, pero la emprendedora castellano y leonesa tiene claro que "ha merecido la pena si hemos conseguido llevar el debate a la calle y darle una pequeña parte de visibilidad al cuerpo de las mujeres. Lograr eso con mi logo y mi marca es una gran satisfacción", asegura a este diario.

La marca de la joven de Soria no pinta en exclusiva partes de la anatomía femenina; de hecho solo uno de sus modelos está inspirado en el físico femenino. El resto son gatos, libros, flores, frases inspiradoras de canciones, arcoíris…

El taller, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Soria y del Círculo Feminista y que está programado para el próximo 16 de abril, tiene las 15 plazas cubiertas y hay lista de espera.