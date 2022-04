Vox carga contra un taller feminista sobre sexualidad porque "pervierte a las adolescentes"

Un taller denominado 'Píntate el toto', impartido por la artista Laura Marín, ha sido objeto de críticas por parte de representantes de la derecha de Castilla y León, entre los que se encuentra el líder de Vox en la autonomía y próximo vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo. El político ha declarado que "pervierte" sexualmente a las jóvenes.

El Ayuntamiento de Soria, responsable de la segunda edición de los Encuentros para el Feminismo, organizó el taller en este marco. La artista, que impartirá el taller el 16 de abril, ha expresado a la agencia EFE su "sorpresa" por la reacción del líder de Vox y ha resaltado que el objetivo no es otro que "reivindicar que las mujeres no son un objeto sexual y abordar la sexualidad con naturalidad".



Marín ha añadido que se ha "tergiversado bastante" la información propuesta en el taller, "que solo es un encuentro dentro de una parte de la estrategia de la Concejalía de Igualdad".

Ha explicado además que es una actividad teórico-práctica sobre la falta de educación sexual feminista, "en cuanto a la necesidad de reivindicar que la vagina, el coño o los pezones femeninos son un órgano más de nuestro cuerpo".

La artista es también creadora de la marca 'Olé tu toto', y su proyecto se basa en reivindicar la visibilización de la vulva. En el taller, abordará la problemática que deriva de una falta de educación sexual feminista porque, según afirma Marín, en el mundo patriarcal, la vulva y el placer femenino están "completamente invisibilizados".

Críticas a la educación sexual feminista

García-Gallardo criticó este domingo en redes sociales el taller bajo el argumento de que "Soria necesita apoyo e inversión, no pervertir sexualmente a los adolescentes". El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano (PP), ha señalado este lunes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que no es positivo "discriminar por género" el encuentro, ya que está organizado únicamente para mujeres. "No me meto en si se pintan bolsos o bolsas, vulvas o penes, pero no me parecería bien que volviésemos a épocas pasadas en las que se discriminaba la educación entre niños y niñas", ha opinado.



La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, se ha mostrado indignada por la polémica. "En ningún caso se habla del taller, sino de lo que esta gente se cree sobre lo que va el taller", ha afirmado a Soria Noticias. Gonzalo se ha dirigido en sus redes sociales "a quien le está haciendo la ola a la campaña de Vox contra el taller", pidiendo que se lea el contenido del mismo y "que deje de hacer el ridículo".

"Es malicioso cómo interpretan un título, no entienden que hay creatividad e ironía y es una irresponsabilidad por parte de gente con responsabilidad política", ha afirmado la responsable de Igualdad del Consistorio de Soria (PSOE), Gloria Urtasun, según ha recogido El País. Urtasun declara que la extrema derecha "se imagina escenas de películas porno" al creer que hay algo sexual detrás de una actividad como la de Marín, y sentencia que la polémica solo hace ver que estas formaciones son "imprescindibles".

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León y vicepresidenta segunda de las Cortes, Ana Sánchez, ha expresado en su perfil de Twitter si "a los señoritos de la extrema derecha les molesta" el encuentro, es porque tienen "la mirada sucia". Sánchez acaba expresando que no se dará "ni un paso atrás en igualdad".