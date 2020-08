Encuentran el marcador de los sueños en el actividad cerebral

Nadie puede vivir sin dormir, pero el sueño sigue siendo todavía un proceso en gran parte misterioso y lo mismo sucede con la anestesia, con la que comparte la inconsciencia. Esto es especialmente llamativo cuando se trata de los periodos del sueño en los que se sueña, que se conocen como fase REM (fase de movimientos rápidos de los ojos). Entonces, la actividad cerebral es elevada y muy parecida a la de cuando estamos despiertos pero la relajación muscular es máxima y no reaccionamos ante lo que vivimos mentalmente, que son casi siempre episodios desagradables, tipo pesadillas. Unos investigadores han conseguido identificar en la gran actividad eléctrica durante la fase REM un marcador cerebral característico que indica que estamos soñando y no despiertos, algo que un electroencefalograma (EEG) la forma más común de estudiar el sueño, no discrimina.

Es el estado de inconsciencia en que estamos sumidos mientras dormimos, con la consiguiente parálisis, el que impide que se actúen físicamente las pesadillas, aunque esto no siempre es así. Las personas que sufren el llamado trastorno de conducta durante el sueño REM intentan actuar sus sueños, moviéndose, gritando e incluso golpeando a quien tienen al lado, lo que, por otra parte, no está relacionado con el sonambulismo. Ahora, los investigadores se acercan un poco más a la causa de este y otros trastornos del sueño y a lo que pasa cuando se está en coma o anestesiado.

Estos científicos afirman haber encontrado un marcador electrofisiológico del nivel de alerta en humanos. “Ahora disponemos de una medida precisa del sueño REM. Es una medida universal de la inconsciencia”, explica Robert Knight, de la Universidad de California en Berkeley. Esta medida se puede hacer con la técnica no invasiva del electroencefalograma, lo que la hace particularmente interesante para estudios del sueño y control de la anestesia en operaciones. Los resultados de esta investigación de científicos de Alemania, Estados Unidos y Noruega se publican en la revista eLife.

“Si medimos esta sencilla firma eléctrica podemos, por primera vez, conocer exactamente el estado de consciencia del sujeto en un momento dado, si está soñando, completamente despierto, anestesiado o durmiendo,” añade Matthew Walker, director del laboratorio del sueño en la citada universidad. La diferencia entre el sueño natural y la anestesia inducida por narcóticos es lo que busca sobre todo otro de los investigadores, Janna Lendner, médica residente en anestesiología. “La anestesia puede tener efectos secundarios y si conseguimos saber cuánto y cómo se superpone con el sueño, lo que seguramente hace controlando algunos de los circuitos neuronales implicados, podremos mejorarla”, dice.

El marcador que han encontrado los científicos forma parte de lo que tradicionalmente se consideraba ruido de fondo (las señales no rítmicas) en la actividad eléctrica cerebral y que llevan 10 años estudiando, informa la Universidad de California. Lo que se hace es comparar la amplitud o altura de las ondas de diversas frecuencias registradas. Este parámetro es lo que indica si se está en fase REM o no.

Para llegar a esta conclusión se ha estudiado la actividad cerebral durante la noche en 20 personas con electrodos pegados en la cabeza, en 10 personas con electrodos implantados bajo el cráneo para conocer la causa de sus ataques epilépticos, en otras 12 personas epilépticas y en nueve personas sometidas a anestesia durante una operación.

Ahora Lendner está revisando los registros de personas en coma, porque cree que la señal puede servir también para valorar su estado e incluso la posibilidad de que emerjan del coma.