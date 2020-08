España crece a un ritmo de 5.000 contagios diarios

España lleva dos semanas con un ritmo de crecimiento de 5.000 nuevos contagios diarios en las últimas dos semanas. Así se desprende del informe del Ministerio de Sanidad divulgado este lunes, que ha agregado 16.269 personas infectadas por la covid-19 desde el pasado viernes.

Los datos agregados este fin de semana suponen el doble que hace una semana, cuando el 10 de agosto Sanidad informó de 8.618 nuevos contagios.​

Así lo ha anunciado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. La edad media de las personas contagiadas es cada vez menor, alrededor de los 40 años.

La mitad de los casos diagnosticados corresponden a Catalunya y Madrid, que tiene cifras preocupantes y "ascendentes", dice Simón. La Comunidad de Madrid está "en la situación en la que estaba Catalunya hace unas semanas", aunque recuerda que "Madrid está implementando medidas potentes de control".

La Comunidad de Madrid ha registrado 9.430 nuevos contagios en los últimos siete días, seguida de Catalunya (5.676), Aragón (3.179), País Vasco (3.036), Andalucía (2.739), Comunitat Valenciana (1.587), Castilla y León (1.156), Galicia (889), Castilla-La Mancha (775), Canarias (731), Navarra (703), Illes Balears (701), Región de Murcia (535), Cantabria (373), La Rioja (332), Asturias (160), Melilla (46) y Ceuta (16).

En los últimos 7 días han fallecido 54 personas por el coronavirus. El total de muertos desde el inicio de la pandemia se eleva a 28.646, cifra que sólo incluyen los confirmados por pruebas médicas.

Los ingresos en las UCI asciende a 56 en la última semana.

Los casos sospechosos siguen ascendiendo: "Hemos pasado de alrededor de los 10.000 diarios, hace mes y medio o dos meses, a los casi 20.000", ha explicado explica el máximo responsable técnico de la lucha contra la pandemia.

Fernadno Simón también ha vaticinado que en los próximos días habrá un incremento "mayor" de casos de coronavirus en España tras el momento "álgido" de las "no fiestas" del 15 de agosto, en relación a las fiestas suspendidas de este verano.

"Mezcla explosiva" en septiembre

Simón ha hecho un llamamiento para "minimizar el riesgo" ante el mes de septiembre, con la "mezcla explosiva" del movimiento de personas por el regreso de las vacaciones y el inicio del curso escolar en las distintas comunidades autónomas. Así lo explica:

"Hay tres tipos de comunidad: las que han tenido evolución poco favorable, las que están ahora mismo en una fase ascendente y las que no han estado en una fase de incremento importante. Estamos a tiempo de conseguir reducir la transmisión del virus. El problema de septiembre es que se va a juntar gente proveniente de zonas con diferente situación epidemiológica. Tenemos que tratar de minimizar el riesgo antes de esa mezcla explosiva".

Sostiene Simón que los planes de las comunidades y Sanidad ante el inicio del curso escolar están elaborados "desde hace meses". Pero hace falta inversión en espacios y recursos.

"Los niños -explica- tendrán que estar en grupos de 15 a 20. En los comedores y patios tendrán que establecerse unas normas de comportamiento y cumplirse. Si no se hace, los riesgos de infección serán los mismos que en marzo. Todo esto implica inversión".

Más brotes por el contacto social

Simón incide en la necesidad de llegar a septiembre "con el nivel más bajo de transmisión posible, de ahí que insista en la necesidad de no bajar la guardia.

"La prohibición de fumar es una forma de evitar que la gente se quite la mascarilla cuando no hay distancia. Puede ser la medida más llamativa -agrega-, pero no la más importante. Las medidas relacionadas con el ocio nocturno son más. Los brotes que más se están produciendo con los relacionados con el contacto social. Tendremos que ver cómo evolucionan los contagios después del fin de semana del 15 de agosto. Tenemos que llegar a septiembre con el nivel más bajo de transmisión posible".

El total de casos confirmados con pruebas PCR asciende a 342.813 desde el inicio de la pandemia.