España se queda muy lejos de cumplir el porcentaje de reciclaje de botellas de plástico impuesto por la Ley de residuos

De todas las botellas de plástico para bebidas de menos de tres litros que se introducen en el mercado español, solo se recoge de forma separada el 36%, muy por debajo del objetivo del 70% establecido por la Ley de Residuos para el año 2023. Esto contrasta con el 71% reportado por Ecoembes, que actúa como representante de la industria de las marcas de bebidas.



En caso de que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ratifique este incumplimiento, la Ley de Residuos requeriría la implementación inmediata de un Sistema de Depósito para latas, botellas y bricks. Esta práctica, conocida como "devolver el envase", ha tenido éxito en más de 50 regiones en todo el mundo, garantizando la reutilización y el reciclaje del 90% de los envases de bebidas.



Estas conclusiones han surgido durante la presentación realizada este miércoles en la sede de Greenpeace del estudio "Índice de recogida separada de botellas de plástico para bebidas de menos de 3 litros en España", elaborado por la consultora británica Eunomia. El estudio fue solicitado por Zero Waste Europe y la Alianza Residuo Cero, con el respaldo de las 128 entidades que integran la plataforma #LeydeResiduosYA.



El informe ha sacado a la luz la falta de transparencia en los resultados de la gestión de los residuos de envases, así como la falta de una metodología sólida por parte del Ministerio para cumplir el requisito legal de recogida separada de botellas de plástico. Además, ha expuesto las discrepancias en los datos proporcionados por la industria de las marcas de bebidas, que aseguran estar cumpliendo con dicho objetivo.



"El informe de Eunomia demuestra que España no está en condiciones ni tiene metodología para medir el dato clave de las botellas de plástico de bebidas en 2023 y que las cifras de Ecoembes están muy lejos de poder aceptarse como válidas", ha analizado el director de Retorna, Miquel Roset. Ha añadido que el estudio también pone sobre la mesa "un camino sólido para que el Ministerio haga que el Sistema de Depósito para latas, botellas y bricks de un solo uso y reutilizables sea una realidad en España a partir del 1 de enero de 2026".

Por su parte, el director de Zero Waste Europe, Joan Marc Simon, ha sentenciado que "el cambio real que traen las directivas y los reglamentos europeos en materia de residuos se centra en cumplir objetivos, por lo que no se puede seguir permitiendo que la industria manipule los datos para bloquear la llegada de las políticas residuo cero. Desde ZWE vamos a presentar estas evidencias ante la Comisión Europea para que Eurostat deje de validar cifras que no son reales y que frenan cualquier avance".

Julio Barea, responsable de campañas de Greenpeace, ha recordado el histórico de las denuncias de la sociedad civil ante los datos de la industria. "Vamos a seguir denunciando las veces que haga falta, como las dos denuncias ante la Comisión Europea por no cumplir los objetivos de reciclaje 2020 que ya hemos puesto o los informes sobre las mentiras de Ecoembes que hemos presentado", ha incidido.

Nuevas reglas para reducir envases de plástico

Greenpeace España, en declaraciones a Público, aseguró que la creciente producción y uso de los plásticos contamina los mares y perjudica la salud de los ecosistemas acuáticos. En 2023, la Comisión Europea expuso su posición para negociar con los 27 Estados de la Unión Europea nuevas reglas para reducir los residuos de envases y embalajes.

Las medidas que propuso el órgano ejecutivo −fueron rechazadas− se basaban no solo en incentivar el reciclaje, sino también en la reutilización de envases y la prohibición de prácticas como envolver frutas y verduras en plástico, ofrecer sobres de azúcar en restaurantes o productos de aseo en envases de miniatura en hoteles.

El responsable de Residuos de Greenpeace España, explicó a este diario que los objetivos de reutilización de plásticos "no son lo suficientemente ambiciosos para librarnos de la crisis climática". Barea advierte de que el 40% del plástico en Europa proviene de envases de usar y tirar. Por ello, el experto considera que se debería de poner fin a este tipo de envases y "el plástico tendría que ser reutilizable al 100%".