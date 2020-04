España registra 1.308 nuevos contagios, la cifra más baja desde que comenzó la emergencia

Este martes se han registrado 301 fallecidos en las últimas 24 horas, sumando 23.822 víctimas mortales por coronavirus durante la pandemia. Mientras que los nuevos contagios registrados son 1.308 y ya son 210.773 los casos confirmados por PCR en todo el país. Los curados totales ya ascienden a 102.548. Es la primera semana en la que el martes no se ve un repunte en los datos por el retraso de notificaciones del fin de semana.

De hecho, los datos apuntan a la buena dirección. La cifra de nuevos contagios detectados por las pruebas PCR es la más baja desde que comenzó la emergencia sanitaria. Cuando el Gobierno decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo se contabilizaron 1.522 positivos. Además, la tasa de crecimiento diaria se sitúa este martes en el 0,6%.



Por comunidades autónomas, el descenso de fallecidos se ve aún más claro. Siete tienen entre cero y dos fallecidos: Baleares (2), Canarias (2), Cantabria (2), Ceuta (0), Melilla (0),Murcia (2) y Navarra (0). Además, Aragón ha registrado 9 víctimas mortales, Asturias 8, Extremadura 5, Galicia 7 y La Rioja 6 en las últimas 24 horas.

Respecto a los ingresos en las UCI, solo Catalunya y Madrid tienen más de 20 nuevos ingresos, 26 y 29 respectivamente. El resto de comunidades han tenido entre cero o ningún ingreso en estas unidades de cuidados intensivos.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha explicado en rueda de prensa que el promedio de incidencia también es muy positivo. De media, hay 81 casos cada 100.000 habitantes, pero ocho comunidades ya tienen menos de 30 casos.

La comunidad autónoma que más preocupa por los datos que comunican es Catalunya. Es la que tiene más nuevos contagios (403), hospitalizados (431) y fallecidos (109). El responsable técnico de Sanidad ha contado que han hablado con las autoridades sanitarias para encontrar el por qué de los incrementos. "No hay seguridad. Una parte de ese volumen pudiera deberse a retrasos de notificaciones. No tenemos ninguna certeza, pero es una de las explicaciones que nos han dado", ha argumentado.

Otro dato que preocupa es el del personal sanitario infectado. En todo el país ya se han detectado 38.369. España es la que tiene la tasa de sanitarios contagiados más alta de Europa y los profesionales y sindicatos desde el principio de la pandemia han denunciado la desprotección que sufren por parte de las autoridades sanitarias por no disponer de equipos de protección ni mascarillas adecuadas.

Simón, sobre esta alta cifra, ha reconocido que no tienen "detalles" para explicar el motivo, aunque sí ha afirmado que no recomiendan la realización masiva de pruebas a la población general, pero sí a determinados sectores como son el personal sanitario o las residencias de ancianos. Desde hace una semana, las comunidades autónomas realizan test rápidos, aunque las pruebas no han llegado a todos los trabajadores.

Pese a las buenas cifras generales, Simón ha vuelto a avisar de que hay que tener precaución y que el impacto de las primeras medidas de alivio, como la salida de los niños, no se reflejará hasta dentro de una semana o diez días como mínimo.

Este martes, además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicará el plan de desescalada tras aprobarlo en el Consejo de Ministros. Lo previsto es que, salvo excepciones, el confinamiento continuará hasta el 10 de mayo y que Canarias, Baleares, gran parte de Murcia y una decena de provincias serán las regiones que podrá volver a la normalidad con mayor rapidez.