Estrella Durá, psicóloga y eurodiputada: "Las condiciones laborales de los jóvenes afectan totalmente a su salud mental"

El Parlamento Europeo organizó este lunes una charla sobre salud mental en la que participó Estrella Durá (Puzol, 1963), psicóloga y eurodiputada por el PSOE en Bruselas. La covid-19 ha mostrado muchas de las costuras del sistema y la población joven ha sido el principal grupo de población analizar, muy damnificado por la emergencia sanitaria.

El 64% de las personas entre 18 y 34 años está en riesgo de depresión por falta de perspectivas laborales, por incertidumbre ante el futuro e inestabilidad en el presente. Un panorama desalentador para los jóvenes que, fundamentalmente, pone una pregunta encima de la mesa:

¿Si la mala salud mental la provoca la inestabilidad del mercado laboral, hacen falta psicólogos o un plan de empleo?

La perspectiva que tenemos como grupo político, y yo como psicóloga, nos lleva a plantear que las principales causas de la salud mental son los condicionantes sociales, económicos, estructurales, de discriminación, de pobreza... El empleo es la base del bienestar del ser humano, porque es la base para sentirse individuo productivo. El empleo y las relaciones sociales son los elementos más importantes.

Las condiciones laborales dignas son un pilar básico para el bienestar emocional, y todo eso en el caso de los jóvenes se ha ido deteriorando. Los jóvenes tienen que aceptar trabajos con salarios bajos, sin estabilidad, concatenan trabajos temporales, prácticas no remuneradas... Las condiciones laborales de los jóvenes afectan totalmente a su salud mental.

Además, cuando hablamos de trastornos mentales hay que hacer diferencia: por un lado están los trastornos mentales graves, que pueden tener base biológica o que nacen en la infancia, y luego los trastornos mentales menores, que son los más comunes: ansiedad, depresión... desórdenes emocionales. Este tipo de trastornos son fácilmente tratables en etapas iniciales y son los que están ligados a condicionamientos sociales.

¿Teme que la salud mental se convierta en contenedor de todas las soluciones? Que el sistema pretenda que todo se arregle con un psicólogo.

La perspectiva más tradicional y biologicista sí que enfatiza y achaca la salud mental a causas biológicas, pero no es así en la mayoría de los casos. La mayoría de trastornos están asociados a condiciones sociales. La perspectiva más liberal hace recaer en el propio trabajador la solución a sus problemas mentales.

Si estás deprimido o tienes asiendad, incluso asumiento que es por causas laborales, las soluciones que se ofrecen son individuales: apuntate a pilates, tomate unos días de descanso... y las condiciones laborales seguirán siendo las mismas. Pero desde una perspectiva social, lo que defendemos es que la salud mental del trabajador depende de las condiciones laborales y la organización del trabajo. Hay que cambiar la perspectiva, del individuo a la organización. La solución a los problemas mentales pasa por cambiar el modelo organizacional del trabajo, más aún en este conxtexto de masiva digitalización.

Se desarrollan trabajos en plataformas, inteligencias artificiales, sistemas de vigilancia y automatización... Todo esto deshumaniza las relaciones interpersonales. Cuando un repartidor te trae una pizza no lo conoces porque la semana siguiente será otro. Esa deshumanización también repercute en una peor salud mental.

España tiene unos datos bajísimos en la sanidad pública de ratio de psicólogos y psiquiatras por cada 100.000 personas. ¿Qué puede hacer la UE para corregir este déficit?

Acogiéndonos a lo que dicen los tratados, la Unión Europea puede legislar solo en pocos ámbitos. En el ambito laboral sí podríamos legislar y proponer directivas. Pero fuera del ámbito laboral no hay competencias, la única función de la UE es apoyar las políticas de salud de los Estados miembros.

Pero con una recomendación que parece que no es nada se puede hacer mucho. Si se publica una recomendación de que el número de psicólogos y psiquiatras debe ser dentro de un margen, no les obliga, pero sí sabrán que la dotación económca que venga de Europa deberá ir destinada a estos conceptos. En funcion de que un país cumpla objetivos se asignarán o no más fondos. Las recomendaciones deben tener objetivos cuantificables a conseguir.

En España se ha destapado un problema de salud mental entre los jóvenes. ¿Es un problema único o se expande por el resto de países?

Sí que se ha identificado en Europa. Uno de los informes sobre los que hemos trabajado investigaba sobre cómo ha afectado a los jóvenes el cierre de actividades culturales y sociales. Es un síntoma en todos los Estados miembros.

Atender a la salud mental de los jóvenes es un problema previo a la pandemia. Ahora tenemos que identificar cuáles son los factores. La covid ha dado indicadores claros de dónde pueden estar los problema: el uso de tecnologías, teletrabajo, aislamiento y soledad. Esos factores de los que sospechábamos, la covid los ha puesto sobre la mesa. Ahora podemos trabajar sobre esos indicadores.