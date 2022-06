Cómo evitar estafas al alquilar un piso para las vacaciones de verano

Un alquiler de un piso para pasar las vacaciones, en la playa o en la montaña, puede resultar una opción bastante económica para el verano. Una alternativa que, además, cada vez eligen más personas, superando hasta los niveles pre-pandemia.

No obstante, esta elección puede no resultar siempre tan placentera, sobre todo si no estás habituado a realizar este tipo de reservas por Internet. Por ello, la Policía Nacional, Airbnb y Confianza Online han lanzado una serie de consejos para evitar las estafas.

Mensajes con enlaces sospechosos

Si te llega un correo electrónico con un enlace, cuidado. Si no te inspira confianza, no hagas clic. Este tipo de mensajes puedes derivarte a páginas web que imiten el diseño de otros portales online.

En el caso de que te encuentres en esta situación, acude al buscador de Internet y teclea manualmente la página web a la que desees acceder.

Si una oferta es demasiado buena, desconfía

Hay ofertas que las ves y piensas: "Menudo chollo". Si es demasiado buena para ser cierta, probablemente no lo sea. No te lances a comprar, desconfía.

Si al ir a reservas, el propietario cambia el modo de pago, te manda una dirección de contacto distinta de la del anuncio... Frena el proceso de reserva, Podría hallarse detrás un delincuente tratando de evitar que se le localice.

Busca buenas reseñas, comentarios positivos y léelas con detenimiento. Si algo te chirría, no sigas adelante. Además, si es posible, corrobora que la identidad del anfitrión y otros datos de la cuenta han sido verificados o confirmados.

El pago, siempre en la misma plataforma

Depósito, transferencia bancaria, factura en PDF o papel, descuento por pagar fuera de la página web... Para. Son señales inequívocas de que puedes estar siendo engañada.

Además, presta especial atención si esa persona propone utilizar para el pago empresas que normalmente se dedican al envío de dinero, cheques bancarios o giros postales.

Sospecha de la impaciencia

Si descubres que tu anfitrión intenta meter prisa, muestra urgencia... No sigas. Antes de decidirte, lee atentamente el perfil del propietario, los comentarios e, incluso, puedes usar el comparador de imágenes de los portales de búsqueda de Internet para comprobar que todo es correcto.

Si hay cambios en el idioma utilizado, prefijos de teléfono que no corresponden con la zona donde vas a alquilar o detectas cualquier tipo de incoherencia, no continúes con la reserva.

No obstante, si crees que ya es demasiado tarde y has podido ser víctima de una estafa, recopila todas las pruebas que puedas y denuncia ante la Policía Nacional. Además, puedes denunciar el anuncio o reportarlo a las páginas web propietarias para evitar que otras persona caiga en la misma trampa.