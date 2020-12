Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda y antiguo dirigente del PP en la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta regional, condenado por el caso Gürtel, afirmó este martes en la Cámara regional, durante su comparecencia telemática en la comisión parlamentaria que investiga posibles irregularidades en Avalmadrid, que esta entidad crediticia concedía avales "por orden" de la expresidenta autonómica.

Ortega, que está preso en la cárcel de Soto del Real ya que está condenado a 38 años de prisión por su participación en la trama Gürtel, compareció a petición del PSOE al objeto de trasladar su conocimiento sobre diversas operaciones de Avalmadrid tras su última declaración en sede judicial en el marco de la investigación de la operación Púnica.

En dicha declaración vinculó a Avalmadrid con la financiación irregular del PP a través de IMADE (Instituto Madrileño de Desarrollo), entidad partícipe de Avalmadrid. Dijo que le consta que "a algunas personas cercanas al entorno del PP se le concedieron préstamos".

Ortega, que al dejar la Alcaldía de Majadahonda fue nombrado por Aguirre presidente de la empresa Pública Mercado Puerta de Toledo, que también dependía de IMADE, dijo que en algunas reuniones de coordinación oyó decir que había que ir a la sesión del "consejo o como se llamase" de Avalmadrid porque "había que atender una serie de directrices que venían de arriba".

Aseguró que las órdenes venían de Esperanza Aguirre, y afirmó que ese tipo de reuniones de IMADE se celebraban semanalmente o mensualmente y en algunas de ellas se comentaba que había que ir a Avalmadrid porque "va el aval de fulanito o el aval de tal empresario".

Aunque nunca estuvo en un Consejo de Administración de Avalmadrid y desconoce su funcionamiento, precisó, "puedo contar lo que he vivido, lo que he visto, lo que he oído".