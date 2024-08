El expresentador de la BBC Huw Edwards admite haber accedido a pornografía infantil

El ex presentador de la BBC, Huw Edwards, de 62 años, se declaró culpable en el tribunal de Westminster (Londres) de tres cargos por acceder a pornografía infantil entre diciembre de 2020 y abril de 2022. Deberá volver a la corte para su sentencia el 16 de septiembre.

Edwards, conocido por su papel en importantes coberturas de la cadena pública, admitió los delitos relacionados con 41 imágenes recibidas de otro hombre a través de conversaciones de WhatsApp durante ese período.

El periodista poseía siete imágenes de categoría A (actividades sexuales penetrativas o sádicas), 12 de categoría B (actos sexuales no penetrativos) y 22 de categoría C, que no pertenecen a las dos categorías anteriores.

En la vista del miércoles, se reveló que Edwards había recibido 377 imágenes pornográficas de un varón no identificado, de las cuales 41 eran ilegales. Las imágenes de categoría A incluían a jóvenes de entre 13 y 15 años, y en dos de ellas aparecían niños de entre siete y nueve años.

En febrero de 2021, Edwards pidió a su interlocutor que no le enviara imágenes de menores y, en agosto de ese mismo año, que no le mandara imágenes ilegales. Sin embargo, este continuó enviándole pornografía legal hasta 2022.

El abogado defensor de Edwards, Philip Evans, destacó que su cliente no creó ni produjo ninguna de las imágenes y que no se encontró nada en sus dispositivos personales confiscados. Subrayó que Edwards no conservó, reenvió ni buscó imágenes similares en otro lugar.

Evans argumentó que Edwards tiene un historial de "buen carácter" y mencionó su trabajo en coberturas importantes como atenuante. Otros factores mitigantes incluyen la admisión de los delitos, su salud mental y su remordimiento.

El fiscal mencionó que podría considerarse una sentencia suspendida, con medidas alternativas a la cárcel como trabajo comunitario. Edwards fue suspendido de la BBC en julio de 2023 tras alegaciones de mala conducta sexual publicadas en The Sun, por las que no fue imputado.

El veterano presentador fue detenido en noviembre de 2023 por los nuevos cargos y acusado formalmente el 26 de junio. En abril de 2024, dejó la cadena pública por consejo médico, lo que llevó a la BBC a cambiar sus protocolos de quejas y gestión de denuncias de mala conducta sexual.