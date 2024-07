Redondo achaca a la pornografía y el negacionismo el aumento de la violencia machista

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el PSOE volverá a presentar en esta legislatura una iniciativa sobre prostitución para castigar todo tipo de proxenetismo. "Desde luego −ha asegurado en una entrevista con Efe− yo no renuncio a la abolición de la prostitución".

A pesar de que la proposición sobre proxenetismo enfrentó una derrota parlamentaria −ni los socios parlamentarios ni el PP apoyaron su toma en consideración−, el PSOE retomará la iniciativa "con más calma" y tras negociar con todos los grupos. La ministra Redondo es consciente de la "geometría compleja" de esta legislatura y busca asegurar el apoyo necesario para avanzar en el proyecto.



"No renuncio a la abolición de la prostitución y sobre todo no renuncio a que los proxenetas tengan una mayor carga penal, una respuesta en el Código Penal al daño que hacen. En este momento no la tienen y en ese sentido prepararemos una iniciativa. No puedo aventurar cuándo se presentará, pero desde luego en esta legislatura volveremos con ese tema, una vez hablado con todos los grupos y consensuados los términos", ha destacado. Considera necesario un "debate social" sobre la prostitución y analizar las diversas respuestas que han dado al problema los países del entorno para "prepararlo adecuadamente y volver a intentarlo".

Ha especificado la fecha para que la ley contra la trata, pendiente desde la pasada legislatura, entre en vigor en 2025. "Es una de las prioridades para el próximo año y estoy convencida de que la sacaremos adelante. Además, necesitará dotación presupuestaria" para ofrecer una alternativa de vida digna a las víctimas.



El "salto cualitativo" de la paridad

Pocas horas después de la entrevista con Efe, el pleno del Congreso ha aprobado este martes la ley de paridad. Esta ley establece listas electorales cremallera y obliga a garantizar un mínimo del 40% de mujeres en la dirección de grandes empresas, el Gobierno, los órganos constitucionales y los colegios profesionales, entre otras entidades.

Redondo no oculta su satisfacción, convencida de que en pocos años se verá "el salto tan importante" que dará el país gracias a esta norma. Ha afirmado que la ley refuerza el papel de España como "faro" para muchas sociedades que aspiran a avanzar hacia la igualdad. "Donde todos están replegando derechos, España sigue avanzando, sobre todo en derechos de igualdad, de forma muy clara y con paso firme", ha subrayado.

Ana Redondo: "Si estamos infrarrepresentadas en la mayoría de los sectores, es porque no había igualdad en el acceso"

La ministra considera "incomprensibles" las críticas a las 'cuotas', argumentando que "el mérito y la capacidad son imposibles sin igualdad". Explica: "Si estamos infrarrepresentadas en la mayoría de los sectores, es porque no había igualdad en el acceso".

El debate sobre la ley de paridad ha quedado marcado por la enmienda introducida por el PSOE, que elimina la capacidad del Senado para vetar los objetivos de déficit. Redondo ha admitido que esto podría ser "un elemento incongruente" con la norma, pero ha pedido "no errar el tiro" y ha insistido en el impacto positivo que la ley tendrá para avanzar en igualdad en todos los puestos de responsabilidad y poder.



En defensa de la ley trans

Tras el cese de la directora del Instituto de las Mujeres, Redondo ha afirmado que las políticas relacionadas con el colectivo trans no representan un problema para su ministerio. "Las mujeres trans son mujeres y, por lo tanto, en nuestras políticas de igualdad, todas las mujeres están incluidas por igual. Yo no hago distinciones", ha asegurado.

Además, ha querido "transmitir tranquilidad" sobre el funcionamiento de la norma, asegurando que los fraudes de ley y abusos son mínimos, limitándose a un 0,01%. A su juicio, los casos que llegan a la prensa son "acciones políticas que buscan desprestigiar la ley, pero que no se concretan en un cambio registral de sexo". Los fraudes, ha recalcado, en ningún caso serán amparados y se pondrán en conocimiento de la Fiscalía.

Sobre la reforma del aborto aprobada en la pasada legislatura, Redondo ha señalado que tanto ella como la ministra de Sanidad, Mónica García, están "muy implicadas" en garantizar el acceso al aborto en la sanidad pública en todos los territorios. Además, ha adelantado que próximamente habrá novedades al respecto. Hasta el momento, no se ha creado el registro de objetores, un paso clave para la implementación de esta normativa.

Otro asunto pendiente del Ministerio de Igualdad es la designación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, un cargo que debería haberse elegido hace año y medio. Redondo ha adelantado que los Presupuestos Generales del Estado para 2025 incluirán una partida destinada a la creación de esta figura. Además, ha explicado que en la actualidad se está trabajando en el estatuto de la autoridad, la cual deberá mantener un contacto constante con el Defensor del Pueblo y la Fiscalía.



Machismo y Begoña Gómez

Cuando le han preguntado sobre la investigación a Begoña Gómez, Redondo se ha mostrado convencida de que el machismo está detrás de esta actuación. "Hay un acoso y derribo, una persecución al presidente del Gobierno en la cabeza de su mujer, así de claro, así de triste y así de duro. No hay nada, absolutamente nada. Lo ha dicho la UCO, lo ha dicho la Oficina de conflicto de intereses. Lo dicen los informes que se han evacuado por los técnicos responsables. Aquí lo que hay es una persecución porque no se acepta la legitimidad de un Gobierno", ha espetado.



"Que un juez abra un caso general para investigar sobre todo tipo de cosas genera una indefensión absoluta. Y que un juez vaya a Moncloa a tomar declaración cuando no hay nada, cuando no hay caso, pues eso sólo significa que hay un juez estrella que lo que quiere es pasar a la historia por una foto", ha concluido.