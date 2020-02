La red social Facebook ha decidido cancelar la presencia de sus empleados en la próxima edición del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que esta previsto se celebre del 24 al 27 de febrero, como medida de precaución por el brote del coronavirus, y se suma así a otras grandes empresas multinacionales que no acudirán este año al mayor evento mundial de la industria móvil.

"Como medida de precaución, los empleados de Facebook no asistirán al Mobile World Congress de este año debido a la evolución de los riesgos de salud pública relacionados con el coronavirus", señala un portavoz de la empresa en un comunicado remitido a Europa Press.

En este sentido, la compañía fundada por Mark Zuckerberg ha asegurado que seguirá colaborando con al GSMA, la asociación que engloba a la industria móvil y que se se encarga de organizar el MWC, y con sus socios y les agradece "todos sus esfuerzos".

La GSMA celebrará este viernes en Barcelona su consejo general ordinario, convocado hace meses y que tiene lugar cada año antes del salón, en el que puede analizar si cancela o no su celebración, han informado a Europa Press en fuentes conocedoras del encuentro.

Este mismo martes, la estadounidense Intel y la china Vivo han confirmado que no participarán en el congreso mundial de móviles, sumándose a otras compañías como Ericsson, Amazon, Sony, LG, Umidigi, Nvidia, NTT Docomo y Gigaset, mientras que los fabricantes tecnológicos chinos Huawei y Xiaomi sí que han confirmado su presencia.

Este lunes fueron la alemana Gigaset y la fabricante de teléfonos y relojes inteligentes Umidigi los que anunciaron su ausencia en el MWC.

Este martes, el diario digital español El Confidencial publicaba sin identificar sus fuentes que las cuatro mayores operadoras de telecomunicaciones de Europa –Telefónica, Vodafone, BT y Orange– se habían reunido en un comité de crisis para tomar una decisión conjunta sobre su presencia en el evento.

La Generalitat no tira la toalla

Pese a la sucesión de bajas, el Govern catalán ha asegurado que no contemplan la posibilidad de cancelar o retrasar el evento. "No podemos permitir que nos inoculen el virus del miedo", ha defendido el conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró. También ha reconocido que están "preocupados" por la situación, pero al mismo tiempo están "tomando las medidas para que todo se desarrolle con la máxima normalidad posible".

Desde que el miércoles pasado la coreana LG anunciara que no iba a acudir a la mayor cita tecnológica anual a nivel mundial, ha habido un goteo casi diario de compañías que han anunciado que no estarán en el MWC para prevenir los hipotéticos contagios del coronavirus.

El goteo de bajas y la dimensión de las compañías que han tomado esta decisión comienza a generar incertidumbres alrededor del MWC y, evidentemente, preocupación tanto a la entidad organizadora, GSMA, como las instituciones de la ciudad. En este sentido, la alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, pidió el sábado no fomentar la "alarma social". "Debemos comportarnos con normalidad y no fomentar la alarma social, que no hace más que complicar las cosas. debemos seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias", explicó Colau.

Nuevas medidas de prevención en el MWC

El domingo, la organizadora GSMA publicaba un comunicado anunciando nuevas medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus, entre las cuales destaca que el congreso prohibirá la entrada a cualquier viajero proveniente de la provincia de Hubei, donde se sitúa la ciudad de Wuhan, foco del virus.

Además, cualquier visitante que haya estado en China "tendrá que dar pruebas que han estado fuera del país 14 días antes del evento", con el pasaporte o con un certificado médico.

El MWC también medirá la temperatura de los visitantes, así como pedirá pruebas que demuestren que no han contactado con nadie infectado por coronavirus. El congreso ya anunció que aumentaría las medidas de limpieza, desinfección y de atención médica.