El Washington Post ha sido muy criticado por su decisión de suspender a la periodista Felicia Sonmez por tuitear el domingo un link con una antigua noticia sobre una acusación de violación contra Kobe Bryant. La periodista colgó estos tuits unas horas después de que la exestrella del baloncesto y su hija murieran con otros siete en un accidente de helicóptero.

El domingo por la tarde, Felicia Sonmez del Post tuiteó un enlace a una historia de Daily Beast titulada, El perturbador caso de violación de Kobe Bryant: la evidencia del ADN, la historia del acusador y la media confesión. En ella, se contaba como Bryant había sido acusado de agresión sexual en 2003, pero el cargo había sido retirado después de que la mujer se negase a declarar.

Poco después, tuiteó que había recibido "amenazas de abuso y muerte de 10.000 personas, literalmente". Agregó que "cualquier figura pública vale la pena recordar en su totalidad", pero sus tuits fueron eliminados más tarde por las órdenes de sus superiores.

Los directivos del 'Washington Post' pidieron borrar los tuits

Según el relata New York Times, el editor ejecutivo del Washington Post, Martin Baron, le envió un correo electrónico a Sonmez poco después de sus tweets donde expresaba que le parecía tener "una verdadera falta de juicio para tuitear esto. Por favor deje de hacerlo. Está haciendo daño a esta institución al hacer esto".

En una declaración el lunes, la editora gerente del Post, Tracy Grant, declaró que los tuits de Sonmez "mostraban un juicio pobre que socavaba el trabajo de sus colegas", y citaron una violación de la política de medios sociales de la sala de redacción del Post.

Después de la noticia de la suspensión de Sonmez, numerosos medios criticaron la decisión del Post. Eso incluía a otros empleados de Post. Por ejemplo, el crítico de medios de comunicación Erik Wemple calificó la suspensión como "equivocada".

El Washington Post Guild, el sindicato de redacción de The Post, también defendió a Sonmez en una larga declaración, afirmando qie: "Felicia recibió una avalancha de mensajes violentos, incluidas amenazas que contenían la dirección de su casa, a raíz de un tuit el domingo sobre Kobe Bryant. En lugar de proteger y apoyar a un periodista ante el abuso, The Post la suspendió mientras los líderes de la sala de redacción revisan si violó la política de redes sociales."Felicia tuvo que abandonar su hogar por temor a su seguridad y no ha recibido suficiente orientación del Post sobre como protegerse".