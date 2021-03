El feminismo sale a la calle en Madrid pese  la prohibición: "No nos callarán"

No han sido multitudinarias, pero grupos de personas, principalmente mujeres, han salido a las calles de Madrid a reivindicar el 8M, a pesar de la prohibición impuesta por la Delegación del Gobierno y ratificada por el Tribunal Constitucional. Se las vio en las plazas, como la de Neptuno, la de Sol o en Callao. Una improvisada marcha por la calle Alcalá llegó a cortar el tráfico y a realizar una sentada a pocos metros del Congreso para leer un manifiesto. Allí se produjeron las primeras tensiones con la con la Policía, que acabó dispersando la concentración y e identificando a varias manifestantes.

No fue la única. En la céntrica Puerta del Sol, algunos centenares de mujeres se se concentraron por la tarde. Coreando gritos como "Madrid será la tumba del machismo" o "aquí estamos las feministas", la concentración improvisada duró varias horas en la que se produjeron tensiones con las fuerzas de seguridad.

A pesar de que las distintas plataformas habían decidido desconvocar las marchas y concentraciones tras la prohibición, el feminismo no se resignaba a no poder reivindicar en las calles. "Solo a las mujeres se nos prohibe hacer una reivindicación política en la calle", se quejaban algunas de las participantes.

Para muchas, las imágenes de las concentraciones en el estadio Wanda-Metropolitano a raíz del clásico madrileño este fin de semana o las concentraciones de este domingo en el Rastro (el mercado de pulgas de Madrid) se percibían como un insulto y ahondan la injusticia.

"No nos callarán" y "Madrid será la tumba del machismo", gritaban las concentradas que se resistieron a quedarse en casa. Otras afirmaban que la prohibición es un ataque directo al feminismo y que Madrid había sido escenario de infinidad de manifestaciones a lo largo el año de pandemia que no se habían prohibido y se entendía que "solo a las mujeres se nos prohiba hacer una reivindicación política".

A mediodía de esta lunes, las portavoces de la Comisión 8M de Madrid lanzaban la misma pregunta: "¿Cómo es posible que no nos dejen manifestarnos?" y afirmaban que llevaban meses planeando las concentraciones controladas de menos de 500 personas, con distancia de seguridad y con todas las medidas necesarias en el actual estado de pandemia. "El delegado del Gobierno prohibe las concentraciones porque dice que eran muchas, pero precisamente lo hemos hecho así para evitar concentraciones masivas", explicó Ana Useros, una de sus portavoces. La prohibición de celebrar en las calles este día es "un nuevo acto de invisibilización de las mujeres", explicaban las activistas, que tras muchas deliberaciones decidieron desconvocar las cuatro concentraciones que habían previsto en la capital, pero exigieron el cese del Delegado del Gobierno de Madrid y anunciaron que recurrirían la decisión del Tribunal Constitucional.

También la céntrica plaza de Callao fue escenario de protestas. No se reunieron las 250 mujeres que tenían previsto las organizadores del encuentro (8M Movimiento Feminista de Madrid), pero sí una quincena que sujetaban pancartas en las que se podía leer: "Revuelta feminista", "Las mujeres no somos vasijas", "El porno es prostitución grabada". Poco a poco se fueron sumando otras mujeres ajenas a la organización, hasta alcanzar el medio centenar, manteniendo la distancia de seguridad. El acto se cerró con la lectura de un manifiesto.



Un 8M en balcones, terrazas y ventanas

La fuerza de las protestas se desplazó en Madrid a los portales, las ventanas, los balcones e incluso a los paseos por la calle en grupos de menos de 20 personas, que no precisan de permiso de manifestación. Mujeres de distintos barrios salieron a su calle, pusieron frases, pañuelos, camisetas, globos morado y música en los balcones.

Este año necesitaban reivindicar que las luchas no se han acabado ni están cerca de ganarse. Tal como recuerda ONU Mujeres, la brecha de la desigualdad tardará en cerrarse 130 años y la crisis del coronavirus ha hecho retroceder muchos avances. Tal como exprican diversos estudios realizados a lo largo del último año, las mujeres han sido las principales afectadas por esta crisis, que supuso un peso adicional de los cuidados, incrementó la violencia de género y evidenció la necesidad de políticas públicas que eviten que sean ellas las que soliciten las reducciones de jornadas o tengan que dejar el empleo para poder cuidar a hijos y dependientes.