La Fiscalía considera que el auto del juez Piñar contra Juana Rivas se basa en "apreciaciones personales" sin base jurídica

La Fiscalía General del Estado ha emitido este viernes una nota en la que pide la libertad para Juana Rivas. El comunicado afirma que el auto del juez Manuel Piñar de la semana pasada en el que denegaba su puesta en libertad está basado en "valoraciones y apreciaciones puramente personales" que "no han sido contrastadas de manera objetiva con los datos obrantes en la causa". La fiscalía desmiente, además, cada uno de los tres motivos esgrimidos por el juez para denegarle la suspensión de la pena de prisión.

El juez Piñar basó su negativa en tres motivos: que Rivas no se había arrepentido; que había vuelto repetir la misma conducta delictiva en Italia (sustracción) y que representaba un "peligro" para sus hijos aduciendo un abuso sexual hacia su hijo menor en 2017 mientras estaba bajo la custodia de la madre.

La Fiscalía afirma en us nota que "no ha sido contrastado de manera objetiva

con los datos obrantes en la causa ni lo relativo al arrepentimiento -no necesario, por otra parte, para el otorgamiento de la suspensión-, ni a la reiteración en el delito ni, en particular, a la alusión que se formula sobre una causa que fue sobreseída por no quedar debidamente justificada la perpetración del delito, y en la que en ningún caso existió atribución alguna de responsabilidad, por acción u omisión, ni a la Sra. Rivas, ni a su exmarido, ni a persona alguna de su entorno".

En la nota, la Fiscalía entiende, además, que Rivas cumple todos los requisitos legales establecidos en el Código Penal y que entre los motivos que fundamentan su puesta en libertad está el haber satisfecho la responsabilidad civil hacia Francesco Arcuri (su expareja), tiene un pronóstico de reinserción favorable y ha acatado los fundamentos de la sentencia condenatoria. También valora que Rivas haya cumplido de forma escrupulosa el régimen de visita de sus hijos, establecido por un tribunal italiano.

También aprecia como dato relevante que el otro progenitor haya solicetado

su puesta en libertad, así como el hecho de que los tribunales italianos le hayan

concedido un amplio régimen de estancia durante el período navideño, "lo que da muestra de la confianza de esa jurisdicción civil en el ejercicio del derecho de

visitas por parte de la Sra. Rivas".

Por último y de manera especial, la Fiscalía valora el bien superior de los hijos de Rivas a "recuperar y normalizar la relación con su madre".

Rivas como arma arrojadiza

Desde hace varios días diversos juristas han manifestado el dislate jurídico que representaba el auto del juez Piñar. Entre los últimas en hacerlo ha sido la Asociación de Mujeres Juristas Themis, que ha anunciado que interpondrá una queja ante la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al considerar que el juez Piñar "trata de justificar lo injustificable". Las juristas consideran su auto va "contra la normativa de protección frente a la violencia de género, sus descalificaciones improcedentes a las víctimas, instituciones y movimientos sociales, vertidas tanto en resoluciones como en redes sociales, perjudican gravemente el prestigio del Poder Judicial e invisibilidad los avances en la incorporación de la perspectiva de género en la Justicia".

Las graves críticas contra el escrito de Piñar que se han vertido desde distintos estamentos y asociaciones, no han impedido que algunos de los principales líderes políticos de nuestro país se hayan lanzado a hacer suyos los argumentos de Piñar, utilizándolos contra el Gobierno como arma arrojadiza.