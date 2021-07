El cómico Florentino Fernández, conocido como Flo, ha asegurado en una entrevista para El Mundo que las mujeres no están discriminadas en la comedia por su género y que su ausencia en los escenarios se debe a la falta de talento. Fernández sostiene que "el que tiene talento, aflora". Lejos de quedarse ahí, el también presentador señala que "tampoco hay cómicos niños o ancianos" como justificación de la poca presencia femenina en las tablas debido a la desigualdad.



El cómico también rebaja las expectativas a la hora de afrontar con urgencia los avances en términos de igualdad: "Es algo que hemos heredado y vamos a cambiarlo pero hasta donde podemos y al ritmo que se puede". Fernández reconoce que "este tipo de reivindicaciones están muy bien, porque de vez en cuando hay que recordar que tiene que haber una paridad y que todos debemos tener las mismas oportunidades, pero luego tienes que demostrar que puedes estar a la altura", añade.

Fernández prosigue con su argumentario durante la entrevista: "Lo que pasa es que cada uno luego reivindica su historia", y añade: "'Es que tenían que contratar más mujeres'. Bueno, pues si tienen talento que las contraten y, si no, pues no. Igual que a los hombres. No me parece cuestión de decir que hay que contratarlas porque esto tiene que ser así."

Algunas cómicas, como Victoria Martín, copresentadora del podcast de comedia Estirando el chicle, han tardado poco en hacerse eco a través de las redes sociales de las declaraciones de Florentino Fernández. Martín ha mostrado su indignación con un tuit en mayúsculas en el que se puede leer "NO PUEDO MÁS". Más tarde, ha añadido con sorna: "También dice que no habrá mujeres, pero tampoco cómicos niños o ancianos. De hecho, ancianos sí hay: tú", sentencia la cómica.

Las palabras de Florentino Fernández se suman a las polémicas declaraciones de la directora y el gerente de la Chocita del Loro, un conocido local de Madrid en el que se realizan actuaciones cómicas, que justificaron también la ausencia de cómicas por su falta de talento y por hacer humor "como de víctimas o muy feminista", siendo este "más bajo".