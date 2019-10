'Flores en la Basura', una cinta devastadora sobre la crisis y sus cicatrices

“Es una de las crisis mayores del capitalismo, junto a las dos Guerras Mundiales y la gran depresión". Con este mensaje se inicia esta película documental, dirigida por José Antonio Romero y con guion del periodista Joaquín Estefanía. La crudeza de sus testimonios evidencia cómo aquel bache "no ha terminado". Las cicatrices continúan. Y es que aquella crisis, para algunos olvidada, tiene hoy protagonistas cotidianos que la han vivido y la siguen sufriendo.

Estefanía, periodista y guionista en este proyecto aclara que la película recuerda quiénes han perdido con la recesión. "Jóvenes, mujeres, trabajadores/as entre treinta y cinco y cuarenta y cinco que ya nunca serán aquello para lo que se formaron, mayores de cuarenta y cinco que se han quedado en paro, jubilados/as que ven reducir su capacidad adquisitiva". Estefanía relata en la cinta como el 'proletariado emocional' se ha quedado en la estacada. A pesar de que "una década después, el mundo vuelve a crecer y ha entrado en una especie de normalidad. Es hora de analizar quiénes han sido los perdedores de la Gran Recesión".

José Antonio Romero, director de la película, relata que la cinta ha tenido una excelente acogida de crítica y público en el Festival de Málaga 2019. "Tratar sobre los verdaderos perdedores como los protagonistas de la historia ha sido todo un acierto". Historias como las de Loli Vico o Elena Cano evidencian además que las mujeres han sufrido, si cabe, un papel mucho más difícil reflejado en el día a día con "trabajos precarios, desempleo de larga duración y ninguna recolocación en el sistema".

La película fue rodada entre 2013 y 2019 como una fotografía de las cicatrices que ha dejado este bache. Romero visionó el documental Inside the Job y pensó que había que hacer algo similar aquí. Ese fue el impulso inicial. "Contacté con Joaquín Estefanía y le solté: ¿Te apetecería hacer el Inside the Job español?". Su respuesta no pudo ser más entusiasta. Así que comenzaron la aventura.

El proyecto fue evolucionando. Su director señala que "en los años 2013, 2014, 2015 y 2016 rodamos muchas horas. Las visionamos y surgió la propuesta: ¿Por qué no esperar un par de años y volver a preguntar a nuestros protagonistas qué había pasado en sus vidas en ese tiempo?". Así pudieron saber qué había ocurrido con historias como las de Loli Vico y Elena Cano que relatan hoy a Público como ha evolucionando sus vida a raíz de la crisis económica. "Nos pareció que el planteamiento era apasionante y que la espera merecía la pena", concluye Romero.

Público ha querido reflejar dos de los casos que muestra esta película de reflexión y agitación para la sociedad civil. Dos andaluzas de diferente edad, Loli Vivo y Elena Cano, que recuerdan con su historia como uno de las perfiles más devastados han sido las mujeres en este cambio generacional y que aún siguen muy afectadas por la situación.

"Caímos en la mayor trampa económica de la historia"

Loli Vico es una de aquellas mujeres que decidió ponerse al servicio del proyecto de Romero y Estefanía y contar su verdadera historia, la del sufrimiento que le trajo esta gran recesión. Vico relata a Público como "la idea de participar surgió de una propuesta hecha por una mujer periodista, de Sevilla, después de acabar una de las asambleas de la PAH, (Plataforma Afectados por Hipoteca)". Ella expuso la idea. "Yo después de pensarlo bastante, acepté".

Vico participó de nuevo en la película 2018 para contar a la sociedad como su situación sigue siendo desconcertante. "En el 2007, teniendo dos viviendas en propiedad, totalmente pagadas, (comencé mi vida laboral con 15 años), y con dos hijos de 20 y 22 años teníamos una vida normal y una empresa familiar de telecomunicaciones".

Su principal cliente era Digital plus. "Llevábamos trabajando con esa empresa unos años. Y la oficina la teníamos en el salón de una de las viviendas". Querían dar un salto cualitativo que les permitiera crecer. Y en la etapa precrisis y de burbuja inmobiliaria decidieron comprar sin pensarlo dos veces. "Invertimos comprando un local en la localidad de Salteras. Para ello, hipotequé las dos viviendas y nos concedieron un préstamo de 269.000 euros. Se trataba de una empresa familiar con poca liquidez...no pusieron problema. Nos tasaron las viviendas en la cantidad que se necesitaba, y punto".

Loli Vico en el documental.

A partir de esa fecha, vino la crisis. "Comenzamos a no tener trabajo. Digital plus no nos renovó el contrato. Las cuotas eran de 1.500 euros mensuales y fue imposible hacerles frente".

Vico quiso negociar con La Caixa para poder entregar el local y una vivienda que los dejara sin deuda. La única solución fue "darnos otro préstamo de 50.000 euros para ir pagando hasta que nos recuperásemos". A día de hoy Loli y sus hijos continúan con la deuda y ella en el paro. "Con el caso en el juzgado, con cuentas embargadas, sueldos embargados, y aguantando y sorteando dificultades para sobrevivir". Y lo más duro para Loli, como la sociedad en general, incluyendo amigos y familia les sigue acusando por todo lo que ocurrió.

Loli relata que para ella la crisis "fue una gran mentira programada. Que nos usaron a los pobres para generar más dinero a los ricos". "Caímos en la mayor trampa económica de la historia·. Y ser mujer no se lo ha puesto más fácil . "Ha estado desarrollada más en el sector servicios. Y ese es uno de los sectores mas castigados en esta crisis".

"Tengo la sensación de haber vivido siempre en crisis"

Elena Cano estaba acabando su carrera cuando empezó la crisis. "Me pareció interesante formar parte del proyecto Flores en la Basura, exponer mis vivencias ya que en ese momento yo acaba de empezar a trabajar después de una larga e infructuosa búsqueda de empleo".

Cano habla primero de su situación anterior, en el año 2015. "Había sufrido en primera persona la tediosa tarea de buscar trabajo en la peor época posible terminé mis estudios de turismo en 2010, hice varios cursos y prácticas y finalmente me fui fuera de España en dos ocasiones".

No recuerda bien como eran las cosas antes de esta situación. "Es cierto que era bastante joven y era otra época para mi, pero las cosas eran diferentes, había otro ambiente. Yo tengo la sensación de haber vivido siempre en crisis".

Para jóvenes como Elena, la "crisis ha sido un invento, el dinero no desaparece, el dinero se malgasta. Creo que ha sido una reacción en cadena que a ningún político le ha interesado parar". En la cinta no ha participado ningún político aunque sí expertos para hablar del tema. Y es que para los jóvenes "realmente creo que esto no se ha acabado, la crisis nos ha cambiado radicalmente, nuestra sociedad, la mentalidad, la forma de ver la vida, y eso ya no se puede volver atrás".

Elena Cano en el documental.

Para esta joven sevillana es más que evidente que la recesión ha afectado más a mujeres que a hombres. "La brecha salarial se acentúa más y al haber menos empleo hay mayor discriminación a la hora de la contratación". La pregunta estrella de toda entrevista de trabajo "si eres mujer y tienes alrededor de los 30 años es si piensas tener hijos".

Aunque las protagonistas principales de la cinta, han sido figuras anónimas, la cinta también refleja importantes opiniones de expertos como ha sido el caso del abogado Antonio Garrigues Walker, quien mantenía en los primeros minutos de Flores en la basura, que la crisis no podía durar más de cinco años. Elena y Loli reclaman a los expertos que no conocen la realidad cotidiana, la que suena en las cifras y estadísticas sobre paro y precariedad laboral. La que refleja realmente las cicatrices de aquella burbuja, de la que no se sabe a ciencia cierta cuándo podría repetirse.