Así fue el frío e incómodo saludo entre Sánchez y Rubiales

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha recibido durante la mañana del martes a las campeonas del Mundial de fútbol de Australia y Nueva Zelanda. Durante el encuentro, ha llamado la atención el frío y visiblemente incómodo saludo entre el líder del Ejecutivo y Luis Rubiales, que estos dos últimos días ha sido muy criticado por haber dado un beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso sin su consentimiento.

La acción del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la entrega de medallas y el trofeo tras la final de Sidney ha sido reprobada dentro y fuera de nuestras fronteras. Gesto que, de hecho, la futbolista reconoció a través de un directo que no le había gustado.

Sánchez ha saludado con dos besos a todas las jugadoras que este domingo vencieron a Inglaterra y también ha recibido con un apretón de manos al cuerpo técnico y al entrenador, Jorge Vilda. Sin embargo, durante su encuentro con Rubiales el presidente ha mantenido cierta distancia. El jefe de la RFEF, por su parte, también se ha mostrado muy serio.

El líder del Ejecutivo ha dado la enhorabuena a las jugadoras por su logro histórico y ha puesto de relieve lo importante que será para el futbol femenino español. "Habéis conseguido que las niñas vean en el fútbol un lugar en el que poder desarrollarse", ha expresado, tras anunciar que el equipo será galardonado con la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo.

Después de que las imágenes de Rubiales estrechando entre sus manos la cara de Hermoso para besarla de improvisto empezaran a circular en redes sociales, tuvo lugar un aluvión de peticiones de dimisión del número uno de la RFEF. Ante lo cual, Rubiales decidió salir a defenderse insultando a quienes lo habían criticado.

Un día después, visto que la indignación de buena parte de los ciudadanos que se negaron a pasar por alto la fechoría no cesaba, el presidente de la RFEF publicó un vídeo para excusarse en el que expresó: "Seguramente me he equivocado".

Miembros del Gobierno en funciones como Miquel Iceta, Irene Montero, Yolanda Díaz y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, han criticado de forma abierta a Rubiales por esta "agresión" y por tocarse los genitales en el palco del estadio durante la celebración del partido. También Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular, se ha pronunciado y ha asegurado que "lo que vimos fue bochornoso".

En el ámbito deportivo, Miguel Galán, director del centro de formación para entrenadores CENAFE, ha señalado que "se trata de un acto sexista intolerable del deporte" y ha presentado este lunes una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes (CSD).