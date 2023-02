El Gobierno de Ayuso prohíbe los carteles sobre la huelga de atención primaria en los centros de salud de Madrid

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dictado una resolución para vetar en los centros de salud de la Comunidad de Madrid la coloación de carteles a favor de la huelga de atención primaria. Así lo recoge la resolución emitida por la Consejería de Sanidad de la región.

"No se podrán realizar actividades como la recogida de firmas, instalación de cartelería o reparto de folletos no autorizados, ni cualquier otra acción que no tenga carácter asistencial o de promoción de la salud", indica el escrito. De hecho, desde el Gabinete de Ayuso no ocultan que esta decisión se produce por las actividades realizadas en las instalaciones sanitarias "a raíz de la huelga de facultativos que se mantiene desde noviembre en este nivel asistencial".

La orden del Ejecutivo regional obliga a los directores de los centros de salud a "supervisar y adoptar las medidas necesarias para garantizar el adecuado uso de las instlaciones (...) y evitar cualquier actuación que derive en un aspecto desordenado o inapropiado".

Actuaciones de control

La comunidad también ha explicado que "llevará a cabo actuaciones de control del buen uso de las instalaciones" e, incluso, reforzará "directamente o través de las empresas de mantenimiento y limpieza contratadas los trabajos necesarios" para que no se efectúen, especialmente, actividades relacionadas con la huelga.

Desde Izquierda Unida, califcan esta resolución como "una persecución de los derechos fundamentales". "Estamos estupefactos tras conocer esta vuelta de rosca contra la sanidad pública en general y contra los profesionales en particular", ha señalado Vanessa Lillo, diputada de la Asamblea de Madrid.

La representante ha recordado que el problema de la sanidad madrileña no es que se recojan firmas sino que se "desmantelen" los centros de salud. También ha apuntado que esta decisión supone una vulneración de la libertad sindical y de expresión.