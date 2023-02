Madrid responde a Ayuso "¡basta ya!" en la multitudinaria manifestación por la sanidad pública

Miles de ciudadanos de todos los barrios y municipios de la Comunidad de Madrid han salido este domingo a las calles de la capital para defender la sanidad pública. Más de 70 asociaciones de vecinos y vecinas madrileñas han logrado movilizar la que podría ser la manifestación más numerosa desde el inicio de la huelga de sanitarios en la región con el fin de exhibir su apoyo. Rostros de la cultura e intelectuales han animado a la ciudadanía a acudir a la marcha para recuperar "lo que es de todos".

Las decenas de miles de personas que participan en la protesta lanzan consignas en favor de la sanidad pública: "Esta lucha la vamos a ganar", "Ayuso y su hermano nos roban a dos manos", "El pueblo unido jamás será vencido", "Luego diréis que somos cinco o seis", "Ayuso, cobarde, el pueblo está que arde", "Ayuso y su Gobierno que se vayan al infierno" y, de forma muy reiterada, él mensaje de "Hay que recordar a la hora de votar".



La movilización, que oficialmente ha dado comienzo a las 12.00 horas, ha empezado a congregar gente desde las 11.00 en los cuatro puntos de salida. A saber, Nuevos Ministerios (zona norte), Plaza de España (zona oeste), Hospital de La Princesa (zona este) y Legazpi (zona sur). La convocatoria concluirá en la Plaza de Cibeles, donde los organizadores tienen previsto leer un manifiesto en el que enuncien sus principales demandas.

La manifestación se desarrolla en un contexto altamente tenso entre los sanitarios y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con especial gravedad en la Atención Primaria. A pesar del clamor en las calles, los profesionales han denunciado que no se han producido mejoras en este tiempo, con unos presupuestos regionales, además, que han tenido que ser prorrogados.

En la masiva manifestación de este domingo han participado representantes de los principales partidos de izquierda. "Quienes hoy salimos a las calles de Madrid representamos una mayoría moral. Se vote lo que se vote, ya hay una mayoría de madrileños y madrileñas que esta de acuerdo en una idea muy básica: queremos vivir en un lugar en el que tu salud no depende de tu dinero", ha dicho Iñigo Errejón, de Más País.

"La sanidad pública madrileña está en la UCI", ha comentado, por su parte, Alejandra Jacinto, candidata de Podemos a las autonómicas en la comunidad. "La señora Ayuso le niega la asistencia. Es evidente que está muy nerviosa y no para de decir barbaridades. Pero sus barbaridades no van a tapar la realidad: que hay casi un millón de madrileños que no tienen a día de hoy ni médico de atención primaria ni pediatra asignado".

Médicos de familia y pediatras llevan en huelga indefinida desde el pasado noviembre, mientras que el resto de profesionales en los hospitales y Urgencias extrahospitalarias han denunciado reiteradamente falta de personal en sus servicios. Con paros, día sí y día no, y protestas semanales, los sanitarios han pedido a la consejería poner fin a esta crítica situación, pero por el momento el equipo de Enrique Ruíz Escudero no ha dado su brazo a torcer. De hecho, todavía no se ha personado en ninguna negociación con el comité de huelga.

Esta misma semana, la Fiscalía ha fallado a favor del sindicato AMYTS y ha reconocido que la consejería vulneró los derechos de los sanitarios madrileños al establecer unos servicios mínimos del 100% durante la huelga. A su vez, el ambiente no ha sido mejor en los barrios de la capital, donde la Policía Municipal ha puesto multas a los vecinos por repartir folletos animando a la participación en este 12F. Por su parte, el Gobierno de José Luis Martínez Almeida ha cerrado el consistorio y no dejará a la prensa tomar fotos desde su terraza.

La cultura se vuelca con la sanidad pública

Entre otros, el actor Juan Echanove trasladó en un vídeo en su cuenta de Twitter su más firme apoyo a la manifestación para "proteger nuestra salud" y por "una sanidad pública universal y de calidad". También los cantautores Luis Pastor, Ismael Serrano, Rozalén o el reconocido actor Antonio de la Torre han llamado a sumarse al acto. En la misma línea, Juan Diego Botto, Alberto San Juan, Luis Bermejo, Juan Echanove y Carlos Bardem mostraron su apoyo colgando el cartel de la convocatoria en la misma red social.

Madrid es la comunidad que menos invierte en Atención Primaria, con un 10,7%, muy por debajo del 25% recomendado por la OMS, según el Ministerio de Sanidad. Además, los organizadores denuncian que un millón de madrileños no tienen médico en Primaria y 200.000 niños madrileños no tienen pediatra asignado. Toda esta gente se ve privada del beneficio demostrado de tener médico de manera continuada, incluyendo poder reducir su mortalidad un 25%. En cuanto a las consultas, uno de cada cinco plazas de médicos de familia están vacías. Los mismo ocurre con el 30% de las plazas de los pediatras.