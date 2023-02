Rostros de la cultura como Juan Diego Botto, Carlos Bardem o Juan Echanove animan a acudir a la manifestación del 12-F por la sanidad pública: "Nos vemos todos en las calles"

Por Tremending

Diferentes rostros de la cultura están animando estos días a los ciudadanos a acudir el próximo 12 de febrero a la manifestación en defensa de la Sanidad Pública convocada por los vecinos de los barrios y los pueblos de la Comunidad de Madrid y replicar la multitudinaria marcha que tuvo lugar el pasado mes de noviembre.

Esta nueva edición de la manifestación tendrá un formato similar al realizado el 13N, con cuatro columnas avanzando por las calles del centro de la capital para confluir en una masa unitaria en la Plaza de Cibeles, aunque con ligeras variaciones sobre los itinerarios previstos y puntos de salida. Así, la protesta arrancará a las 12 horas con columnas avanzando desde Nuevos Ministerios (zona norte), Plaza de España (zona oeste), Hospital de La Princesa (zona este) y Legazpi (zona sur).

Bajo el lema 'Madrid se levanta y exige Sanidad Pública y soluciones al Plan de Atención Primaria', esta protesta de los barrios y los pueblos de Madrid, como los organizadores se definen, busca que la capital se 'levante' para recuperar "lo que es de todos".

Para animar a la ciudadanía a participar y calentar la marcha, rostros conocidos del mundo de la cultura están publicando mensajes en las redes sociales. Entre ellos, el actor y director Juan Diego Botto, que recuerda en un vídeo que "Madrid es la comunidad que menos invierte en sanidad por habitante". "Nos vemos todos en las calles defendiendo la sanidad pública", alienta.

Por la defensa de la sanidad pública el próximo 12 de Febrero a las 12:00 nos vemos en las calles de Madrid. pic.twitter.com/DXk729CCZ8 — Juan Diego Botto (@JuanDiegoBotto) February 6, 2023

El actor y escritor Carlos Bardem pide "desconfiar siempre de los que usan términos como huelga política o huelga ideológica para desacreditar un movimiento popular". Y recuerda que "destruir y deteriorar la sanidad pública no se debe solo a una indudable mala gestión, sino también a un designio político e ideológico". Por lo que anima a la ciudadanía a secundar la marcha.

Por una #SanidadPública, de calidad y universal, y en apoyo de las reclamaciones de médicos y sanitarios. Sí, de esos a los que aplaudíamos en los balcones. En #Madrid, el 12 a las 12, manifiéstate. Y, sobre todo, el 28 de mayo ve a votar. 😉 pic.twitter.com/7S7yta0sb4 — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) February 5, 2023

Por su parte, Juan Echanove ha trasladado en un vídeo su más firme apoyo a la manifestación para "proteger nuestra salud" y por "una Sanidad Pública Universal y de Calidad". "Hasta que no perdemos la salud no nos damos cuenta de lo importante que es tener una sanidad de este nivel", ha indicado en un mensaje a través de la cuenta de Twitter de Damián Caballero, presidente de la Plataforma de Afectados por Hepatitis C.

Señora @Idiazaquso cada vez que usted tacha la movilización en defensa de la Sanidad Pública como "huelga político-sanitaria de Madrid", salen personas de la cultura llamando a la movilización… MUCHAS GRACIAS.#MadridSeLevantaEl12F pic.twitter.com/KWIDLQEAGj — Damián Caballero (@DamiAtm) February 2, 2023

También el cantautor Luis Pastor ha publicado un vídeo en apoyo a la manifestación.

Gracias Luis Pastor por tu apoyo a nuestra #SanidadPública porque nazcas donde nazcas o tengas la situación socioeconómica que tengas, debemos proteger el derecho a una atención sanitaria pública, digna y de calidad.#MadridSeLevantaEl12F @PedroPastorG @PLAFHC @democraciareal pic.twitter.com/zo3yve2vBC — PLATAFORMA DE PENSIONISTAS INDIGNADXS DE MADRID (@DeIndignadxs) February 2, 2023

Hace unos días ya nos hicimos eco en Tremending del vídeo viral protagonizado por el actor Antonio de la Torre. "Si estás con la Sanidad Pública, te esperamos, te necesitamos", indicó el intérprete malagueño.

Desde el pasado mes de noviembre los profesionales del sistema sanitario madrileño mantienen huelgas indefinidas o paros concretos para denunciar las condiciones en las que tienen que realizar su trabajo, sin que sus reivindicaciones se han traducido en avances sustanciales en las negociaciones con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.