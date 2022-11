Los grandes ayuntamientos de Cantabria, Murcia, Navarra, Extremadura y La Rioja suspenden en inversión social

Hay 37 ayuntamientos en España con más de 20.000 habitantes que invierten en gasto social menos de 60 euros por habitante. Cifras raquíticas en comparación con otros lugares donde esa cantidad alcanza hasta los 200 euros y que, como ya han anunciado muchos informes sobre servicios públicos, son desequilibrios que ponen en peligro la cohesión nacional.

Esos son los datos que ha cosechado un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España. Este informe considera "pobre" la inversión de ayuntamientos que realizan un gasto inferior al 60% de la mediana de gasto en las poblaciones de más de 20.000 habitantes durante el ejercicio 2021. Esa media, ubicada en 52 euros por ciudadano, deja a 37 municipios por debajo de esa cantidad, de un total de 400.

En líneas generales, sólo el 13% de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes invierte más de 100 euros por persona y año en gasto social y de media, cada uno de ellos gasta 86 euros por habitante, apenas el 10% de su presupuesto.



Entre los ayuntamientos que aparecen en esta lista, figuran de la misma forma tanto gobiernos del PP como del PSOE. De hecho, entre los diez con menos inversión, seis son de signo socialista. Destacan en ese "top" ciudades grandes como Mérida (35,61 euros por habitante), Leganés (39,77), Pontevedra (44,22) o Toledo (49,02).

Esos 37 Ayuntamientos atendieron a sus 2.520.888 habitantes con "un gasto medio de 44,72 euros por habitante, lo que apenas representó de media el 5,2% de sus Presupuestos, cuando la media nacional se sitúo en un gasto del 10,11%", asegura el estudio realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España.

La Comunidad de Madrid contiene el 50% de los ayuntamientos pobres en inversión social, con 19 ayuntamientos, seguida de País Valencià con 5, Murcia con 4, Extremadura con 3 Castilla-La Mancha y Galicia con 2 y Andalucía y Cantabria con uno cada una de ellas.

Las peores regiones de la capital son Aranjuez (31,10), Galapagar (34,83), Collado Villalba (39,42), Leganés (39,77), Alcalá de Henares (40,57), Las Rozas (40,57),

Villaviciosa de Odón (41,62), Majadahonda (42,21), Pozuelo de Alarcón (44,39),

Paracuellos de Jarama (44,41), Boadilla del Monte (45,99), Torrelodones (46,03),

Alcorcón (47,16), Tres Cantos (47,23), Rivas-Vaciamadrid (49,78), Parla (49,84) y

Getafe (50,06).

Los servicios sociales no atraviesan un buen momento en el panorama nacional y prueba de ello era un estudio reciente sobre cobertura social en personas vulnerables. En una valoración entre 0 y 10, donde a partir de 7,5 es "excelente" y por debajo de 5 "irrelevante", diez comunidades autónomas no superaban el 5,5 y cuatro de ellas no llegan al 4. La puntuación media del país es de 5,1, una devaluación respecto a años anteriores. En concreto, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia son las peor valoradas.