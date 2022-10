La Guardia Civil localiza en la casa del profesor investigado por grabar a menores desnudas 12 discos duros taladrados

La Guardia Civil ha localizado en la casa del profesor de Artes del colegio Virgen de Europa investigado por grabar presuntamente a más de una decena de niñas de 12 años desnudas en su despacho una docena de discos duros que han sido taladrados para destruir su contenido y otros tantos, escondidos en las paredes de su vivienda en Villanueva del Pardillo.

Los efectivos, que ya han visionado los DVDs y cintas encontradas en el registro, se focalizan ahora en el contenido de los discos duros incanutados. Según han trasladado a la agencia Europa Press fuentes próximas al caso, la cantidad de material es "brutal".

De hecho, las familias personadas en la causa van a esperar al proceso de investigación de la Guardia Civil para escoger qué diligencias solicitar en el marco de la instrucción. El Cuerpo está visualizando la totalidad de los archivos intervenidos.

Familias denuncian la inacción del colegio

No obstante, cinco de las siete familias afectadas denuncian que "no es cierto que el centro haya apartado al profesor de sus funciones" y que sigue teniendo "responsabilidades administrativas". También han condenado que el colegio no ha cumplido en estos tres meses con las peticiones que les trasladaron en junio, ya que, entre otras cosas, pidieron la dimisión del director, Enrique Maestu, "como máximo responsable y ante el evidente conflicto de interés existente".

El Virgen de Europa ha respondido y ha asegurado que reaccionó en 24 horas, pero las familias han recordado que "esta persona fue detenida y acordada la medida cautelar de alejamiento del centro por el juzgado", por lo que insisten en que no fue el propio centro quien tomó la decisión, sino la Justicia.

El docente es investigado por la comisión de un delito de tenencia y producción de pornografía infantil. Actualmente está en libertad con medidas cautelares después de comparecer ante la jueza de Instrucción número cinco de Móstoles. Pero, en su exposición, se acogió a su derecho a no declarar. Las autoridades barajan que este profesor podría haber estado grabando a las alumnas de este colegio privado de Boadilla del Monte durante una década.

Por el momento, la magistrada ha solicitado la presencia en los juzgados del hermano del investigado, que no solo es el director del centro, también es el presidente de una de las patronales de los colegios privados de España. Lo ha citado en enero para conocer cómo actuó el colegio después de conocer los hechos.

El portavoz del centro, Javier Serrano, ha indicado que no se descarta que el colegio se persone como acusación particular, pero está a la espera de lo que le recomienden sus asesores jurídicos.



El anagrama del centro

Las pesquisas comenzaron el pasado mes de junio después de que un vecino del municipio descubriera por casualidad un dispositivo de almacenamiento digital. Este ciudadano vio que en ese aparato había almacenadas imágenes de menores en ropa interior. El vecino entregó el dispositivo en las dependencias de la Guardia Civil y los agentes se dieron cuenta de que en el uniforme de las jóvenes estaba plasmado el anagrama del colegio Virgen de Europa.



El presunto pederasta actuaba de la siguiente forma: persuadía a las niñas para que se cambaran de ropa en su despacho antes de ir a clase de Educación Física. Solía alegar que había un problema de temperatura en los vestuarios. En esa dependencia tenía instalados dispositivos de grabación, añaden los investigadores.