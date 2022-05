El modelo de privatización de Ayuso y Almeida socava las escuelas infantiles públicas

Isabel vive en el distrito de Arganzuela, en Madrid, y está buscando colegio para su niño de casi tres años que comienza en septiembre segundo ciclo de Infantil (de tres a seis años). Hay dos escuelas cerca de su casa, el CEIP Tirso de Molina y el de Miguel de Unamuno. Isabel apuesta por el último, aunque con el nuevo sistema de puntuaciones de la Lomloe que prima la proximidad del domicilio no suma más posibilidades que el resto de solicitantes, ya que su casa, aunque esté más cerca de estos colegios, no corresponde con el mismo distrito de los centros.

Además, no hay plazas suficientes para todos los solicitantes debido a la bajada de ratios de 25 a 20 alumnos por clase impulsada por la Comunidad de Madrid y que comienza de manera progresiva este curso con el segundo ciclo de primero de Infantil, por lo que 16 niños se quedarán sin plaza en este colegio, junto con su hijo.

Isabel prueba con el otro colegio, el Tirso de Molina, pero el problema es el mismo: hay más solicitudes que plazas y no suma puntos por proximidad. "Estoy divorciada y tengo la custodia completa", protesta esta madre, a quien le supone un "problema" en su situación actual pagar 500 euros al mes por una guardería privada, además, no quiere llevar a su niño a un colegio concertado, ya que allí le exigen "una donación" —las mal llamadas "cuotas voluntarias", que en muchos casos se vuelven obligatorias, ya que el centro acaba excluyendo a los niños de ciertas actividades—.

Isabel: "Si reducen ratios, tendrían que abrir o más escuelas o más aulas"

A estos impedimentos, Isabel añade que los colegios más cercanos son religiosos y su pretensión era escolarizar a su hijo en uno laico."He hablado con Educación y lo que me da miedo es que me manden a un colegio público a media hora en metro de mi casa porque trabajo y tengo la custodia completa. Si reducen ratios, tendrían que abrir o más escuelas o más aulas", reclama.



El fin de las escuelas infantiles de cero a seis años

Las AMPAS y AFAS de las escuelas infantiles han recurrido, como ya hizo CCOO, esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia solicitando medidas cautelares para frenar el actual proceso de matriculación, un recurso que ya ha sido admitido a trámite. Protestan porque mientras la justificación de la Consejería de Educación madrileña a este desmantelamiento es, entre otras, la falta de demanda, la construcción de escuelas infantiles de cero a seis años de iniciativa privada se ha incrementado en los últimos años.

María Pastor: "Si no te dan plaza pública, pagas 500 euros de escuela infantil"

"Lo que ha pasado, como en años anteriores, es que no hay plazas suficientes ni en el Ayuntamiento de Madrid y ni en la Comunidad para la demanda que hay y, si no te dan plaza pública, pagas 500 euros de escuela infantil", señala a Público la portavoz de Educación e Más Madrid en la Asamblea, María Pastor, que junto con PSOE y Unidas Podemos ya ha llevado este reclamo a la Asamblea de Madrid.

Así, aunque la Comunidad de Madrid "garantiza la escolarización gratuita" a todos los niños desde los tres años, no permite una "libertad de elección" real como enarbola en el ámbito de la educación, ya que las posibilidades para conseguir plaza en el centro al que las familias optan son cada vez más reducidas.



8.243 niños se quedan sin plaza en las escuelas públicas

Este lunes se han publicado las listas provisionales de admitidos en la red de escuelas municipales de la capital, en las que figura que han conseguido plaza 4.312 familias de las 12.555 que la había solicitado, por lo que 8.243 niños se quedan sin ella.

Para CCOO Madrid esto también obliga a las familias a llevar a sus hijos a la privada con el objetivo "de hacer negocio" sin mirar "por las familias", y recuerdan que el Ayuntamiento no ha creado nuevas escuelas infantiles para paliar este déficit, y que las últimas fueron proyectadas por el anterior Consistorio, el de la exalcaldesa Manuela Carmena.

El Ayuntamiento de Madrid asegura que ha creado 800 plazas en escuelas infantiles, y que en el próximo curso contará con tres nuevas escuelas en los distritos de Vicálvaro, San Blas-Canillejas y Villa de Vallecas, que sumarán 439 plazas. También recuerda la creación de la beca infantil, unas ayudas mensuales desde 100 a 350 euros para que las familias que no hayan logrado plaza en la red municipal puedan pagar escuelas privadas y que son complementarias al 'cheque guardería' que oferta el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Desde Más Madrid afirman que esta situación fomenta el modelo de privatización

Además, el curso que viene habrá un cambio en la escolarización de cero a tres años que, como en el caso del segundo ciclo, podrá extenderse a los colegios públicos, en concreto, a 46. Una medida que, según el Gobierno regional, supondrá la creación de 2.000 nuevos puestos escolares.

Desde Más Madrid afirman que esta situación fomenta el modelo de privatización, porque en vez de crear más plazas, ofertan los cheques infantiles para que los padres escolaricen a sus hijos en la privada.

"Manteniendo el déficit de plazas, el Ayuntamiento está ignorando la demanda real y haciendo imposible la libertad de elección de las familias", critica, por su parte, la secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín.